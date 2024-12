La confesión de Lali González que dejó muda a Juana Viale y que sorprendió a sus invitados: "Me encanta el..."

Juana Viale tuvo una gran "mesaza" en su ciclo de los domingos y allí se presentaron para charlar con la conductora, Flavio Mendoza, José Chatruc, Luis Machín, Brenda Gandini y la actriz Lali González. Lali contó en el programa el complicado momento en el que le robaron mientras se encontraba ensayando una obra de teatro.

"Hace poco fuimos asaltados con un revólver, nos entraron en el ensayo y a punta de revólver". Cristian Sancho es uno de los actores que forma parte del elenco "No te vistas para cenar" y que se encontraba presente cuando ocurrió el tenso momento en el que los ladrones se dieron el tiempo de pedirles una foto.

Lali junto al elenco se presentarán en Córdoba para hacer temporada y se están recuperando de este complejo momento que pasaron en el teatro. Luego de contar esto, Lali cambió de tema y le hizo una confesión que llamó la atención no solo de Juana Viale sino que del resto de los invitados.

La actriz debutará para el día de su cumpleaños, el 27 de diciembre y fue allí que Flavio le hizo un chiste y ella respondió diciendo que "soy capricornio, me encanta el dinero", sostuvo. Ante esto, el jurado del Cantando 2024 subrayó que "a mí me gusta el dinero pero lo invierto en lo que a mi me gusta".

La confesión de Lali González que sorprendió a la mesa de Juana Viale

Lali terminó haciendo publicidad expresando que "el 27 de diciembre estoy en Villa Carlos Paz por primera vez haciendo temporada", comentó la actriz que tuvo papeles en novelas de gran renombre de nuestro país como por ejemplo, "La 1-5/18" donde compartió elenco con Gonzalo Heredia, Agustina Cherri, entre otros grandes actores y actrices del país.