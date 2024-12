Jorge Rial contó qué sintió durante los minutos que estuvo muerto

Jorge Rial es uno de los periodistas que tienen una larga trayectoria en la televisión argentina. El conductor de C5N pasó momentos críticos respecto a su salud luego de un infarto que le dio mientras se encontraba disfrutando de sus vacaciones en Colombia, una vez recuperado pudo volver mediante un vuelo sanitario al país.

En su regreso al programa de radio el había expresado que "Todavía no puedo entender lo que pasó, sigo en shock, pero doy gracias que pudieron hacer algo", comentó en su momento luego de volver a su trabajo. Lo cierto es que el periodista se recuperó y hoy disfruta nuevamente de su vida.

Dante Gebel lo invitó a su programa y fue allí donde le consultó por este momento que lo tuvo entre la vida y la muerte: "Me gustaría hablarlo ahora, casi te vas para el otro ladoy por eso decís que tenés un año y medio desde que volviste a nacer", expresó Dante y luego Rial contó la fuerte experiencia que vivió.

"Yo estuve del otro lado... Ocho minutos técnicamente muerto". Luego de esto, Dante expresó que habló con la persona que lo resucitó al periodista: "Me lo dijo Omar, el tipo estaba muerto, estaba sin signos vitales", Omar era el enfermero que estuvo presente al momento de la llegada de Jorge al hospital.

Jorge Rial habló del momento en el que estuvo muerto por unos minutos

"Omar se subió arriba mío y no me dejó ir, es mi ángel y me rescató. Fueron ocho minutos". Respecto al infarto, sostuvo que "es una presión que nunca sentí. Me fui a la ducha y me di cuenta que la ducha caliente no cura nada y que el dolor seguía", confesó Rial respecto al momento en el que se dio cuenta que no estaba nada bien.

"Cuando me llevan a terapia para hacerme otro electro, ahí me morí. Ahí vi la luz blanca, un túnel cuadrado con una luz muy blanca pero lo que más me llamó la atención fue el calorcito que tenía, un calor hermoso. Yo tenía cero miedo y vi mis manos yendose a la luz", confesó.