Polémica: Wanda Nara fulminó a Mauro Icardi tras ganar el Martín Fierro

Wanda Nara revolucionó el ambiente del espectáculo luego de la polémica que se generó por la separación con Mauro Icardi y luego los chats que filtró con Eugenia China Suárez. En medio de todo esto, la conductora fue una de las ternadas para el Martín Fierro de la Moda.

La empresaria asistió al evento nada más ni nada menos que con Elián Valenzuela (L-Gante) con quien empezó una relación amorosa. La pareja se mostró muy feliz en la alfombra roja y además ella una vez que ganó en su terna le dedicó el premio al artista y también a su hermana, Zaira Nara.

Wanda además aprovechó para tirarle un palito a Mauro Icardi en medio de su discurso tras recibir el premio: "Hoy estoy vestida por la industria argentina, y a mí me encanta. Siempre defiendo a la gente que trabaja tanto en este país hermoso en el que tengo la suerte de estar trabajando", comenzó diciendo la conductora.

Además agregó que "Quiero agradecerle a una persona que es mi alma gemela, que es Kenny. Ojalá todos tengan alguien como él en sus vidas, capaz de darlo todo y más para que yo siempre me luzca. Él ha secado mis lágrimas, ha corrido cuando un vestido se me rompía, y es capaz de hacer cualquier cosa para que yo me vea bien. Ojalá algún día también pueda estar ternado".

El discurso de Wanda Nara en los Martín Fierro de la Moda:

En el final del mismo, rememoró una frase de Mirtha Legrand y sostuvo que "Como dice Mirtha, la vida es muy corta y hay que ser felices. Hay que retirarse a tiempo cuando uno deja de estar bien en un lugar", esta última frase es una especie de reflexión que hizo respecto a su situación con el futbolista del Galatasaray.