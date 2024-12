Se filtró un audio en el que la China Suárez acusa a Pampita Ardohain y un familiar de hacerle "macumbas"

Pampita Ardohain y María Eugenia Suárez se mostraron a los abrazos y se sacaron fotos juntas en un evento en un shopping, lo cual sorpprendió a muchos luego de los problemas que habían tenido ambas a raíz de la relación con Benjamín Vicuña.

Esta tarde, en en el programa de América TV, A la Tarde, se conocieron varios audios en los que la China destruye a la modelo y conductora, diciendo que "la odia" e incluso acusándola de haberle hecho "macumbas".

Pampita fue fulminada por la China Suárez????

Los audios corresponden a la época en la que la ex Casi Ángeles comenzaba su relación con el actor Benjamín Vicuña, luego de que ambos hayan sido descubiertos en el motorhome por Pampita, en ese momento la esposa del chileno.

“Benja me dijo que a Carolina le pidieron del colegio una foto de todos los hermanitos y me pidió una de Magnolia para agregarla" contaba la China en los audios, en referencia a la hija que tiene con Vicuña. "Le digo: 'ni se te ocurra mandarle ¿Mirá si a esta mina le va a importar?'. No es una mina buena que tiene buenos sentimientos. Le chupa un huevo" lanzó a continuación.

Luego, acusó a la conductora y a su madre, Thania Dos Santos, de recurrir a "macumbas" para complicarle la vida. "Quiere la foto y la va a ojear, porque a mí ella y su mamá me hicieron más macumbas que no sé. Ella y su mamá” fueron las palabras elegidas por la actriz.