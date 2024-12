La explosiva información que se reveló sobre Mauro Icardi y María Eugenia Suárez: "Parecería que..."

La novela de Wanda Nara y Mauro Icardi parece no terminar más y, hace pocos días, quien se sumó a esta historia fue María Eugenia Suárez, mejor conocida como "La China" Suárez, luego de que la conductora de Bake Off famosos confirmara el pasado domingo 1 de diciembre en el programa de Susana Giménez que el futbolista le fue infiel con la actriz en un hotel de Francia.

Tras los dichos de Wanda en el ciclo de la diva, el deportista no se quedó callado y se expresó varias veces al respecto. Una de las últimas declaraciones de Icardi fue la siguiente: "Espero que ahora me dé bola la China y me ponga de novio con ella". Este comentario que hizo el futbolista fue a través de un audio que se lo envió a Yanina Latorre.

El futbolista y Wanda Nara están en el ojo de la tormenta.

El pasado jueves 5 de diciembre por la noche, Marcia Frisciotti, dueña de la cuenta de Instagram @Pochidegossipeame y panelista de Empezar el día, reveló que el deportista asistió al mismo restaurante que Suárez.

"Llegó 'La China' al resto, mesa grande de Pampita cerca de la de Mauro. Todo queda en familia", contó la periodista.

La información que dio Marcia Frisciotti sobre Icardi y Suárez. Créditos: captura de pantalla Instagram Pochidegossipeame.

Un rato después, publicó un video de Mauro Icardi retirándose del lugar. "#LaNoNoticia: Mauro se fue rengueando", escribió junto a la historia de Instagram.

Según la periodista, la actriz y el deportista se habrían estado besando en un boliche. Créditos: captura de pantalla Instagram Pochidegossipeame.

Este viernes, Marcia dio a conocer más detalles de la noche de Icardi y Suárez: "Bueno, me cuentan que Mauro Icardi, aunque Ilegan con 15' de diferencia siempre y se sientan en mesas diferentes en el restó, ¡después en el cheboli parecería que andan a los chapes como novios! ¡Me pa que el 'ojalá me pongo de novio' está cada vez más cerca y a la los chats donde le diría regalada no le importan nada!".