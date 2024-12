El programa que bajarían de canal América por la llegada de Sergio Lapegüe y Antonio Laje

Mientras canal América se prepara para una gran renovación de su grilla de cara a la temporada 2025, trascendió que Cocineros Argentinos bajaría de la programación para pasar a otra señal, ya que está previsto que las mañanas estén cubiertas por los programas que conducirán Sergio Lapegüe y Antonio Laje.

Recordemos que Laje regresa a canal América tras desempeñarse durante este año en LN+, mientras que Lapegüe decidió ponerle fin a su relación de más de tres décadas con Artear y TN.

Luego de que Ángel de Brito anticipara en Bondi Live que Cocineros Argentinos quedaría fuera de canal América, el periodista Pablo Montagna señaló cuál podría ser el destino del envío culinario. “Pase de canal. #CocinerosArgentinos (que dejaría @AmericaTV) tiene dos posibles pantallas para 2025 @eltreceoficial o @TV_Publica”, detalló el especialista de espectáculos en su cuenta de X.

Cocineros Argentinos, con destino incierto en la televisión. Foto: Captura de video América TV.

Por su parte, Juan Etchegoyen se comunicó desde Mitre Live con Kapow, la productora que se encarga de la realización de Cocineros Argentinos, y refutaron la versión de una pronta salida de canal América.

Tras su paso por LN+, Antonio Laje regresa a canal América. Foto: LN+.

De esta manera, si bien no está todo dicho respecto al futuro del ciclo en cuestión, se sabe que los programas que conducirán Antonio Laje y Sergio Lapegüe tendrán tres horas de duración cada uno, el primero de 7 a 10 y el segundo de 10 a 13. Por lo cual, no habría demasiado espacio para Cocineros Argentinos, salvo que se decida que Intrusos comience a las 14 y no a las 13, con lo cual se abriría una ventana en ese horario para el envío gastronómico.