Filtran un contundente audio sobre lo que Mauro Icardi desea con la China Suárez, y la respuesta de Wanda Nara no tardó en llegar

Mientras Ángel de Brito y Yanina Latorre estaban en la cobertura de la tapa de Personajes del año de la revista Gente, la panelista de LAM (América) dio a conocer un contundente audio de Mauro Icardi expresando sus deseos con María Eugenia "La China" Suárez y vapuleando a su exmujer, Wanda Nara.

Luego de que De Brito advirtiera sobre la potencia del audio de Icardi sobre Suárez, con Latorre pasaron a reproducirlo y allí se lo escucha al futbolista decir sobre Nara y su ensañamiento con la artista: "Se hace la víctima, la mujer despechada, la mujer herida, la mujer amenazada y después anda tirándole a otra mujer. Ya hace tres años pasó, pero la mina se portó siempre bien, nunca salió a decir nada, nunca habló de ella y esta le sigue dando".

Luego, Mauro Icardi siguió disparando contra Wanda Nara al remarcar: "Cuando está de novia con otro tipo, cuando está separada y cuando estamos en un juicio de todo tipo de índole, es rarísimo. O sea está muy despechada, está muy resentida, la llama a Susana para ir al programa, hablar de la China y mostrar sus mensajes. La verdad que es patético".

El audio de Mauro Icardi, entusiasmado con la China Suárez

Por último, al referirse a la China Suárez, Mauro Icardi enfatizó con ilusión: "Espero que ahora me dé bola la China y me ponga de novio con ella”.

Poco más tarde, cuando Ángel de Brito dio en el mismo evento con Wanda Nara y le reveló lo que dijo su esposo respecto a su deseo con la China Suárez, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) respondió: "Bueno, nada, les deseo felicidad a todos. Si esa es su felicidad".

Mientras que cuando el líder de LAM le consultó a Nara si ve a Icardi y a Suárez como pareja, la entrevistada retrucó: "No voy a opinar. La verdad es que yo estuve doce años con Mauro. Ojalá que sea muy feliz con ella. Que le dé la misma felicidad y los momentos que yo le di. Siento que todo lo que va a vivir ella yo ya lo viví. La va a pasar muy bien y que sea muy feliz", expresó la conductora de Bake Off Famosos.

Wanda Nara habló sobre el picante audio de Mauro Icardi

Por último, cuando el conductor le preguntó a Wanda Nara si podría vincularse con la China Suárez, la figura de Telefe respondió categórica: "No, eso es muy profundo y el tiempo dirá. Mauro va a ser familia toda mi vida. Tiene abierta las puertas de mi casa, como de hecho las tuvo y las va a tener. Ahora es un momento donde no nos estamos entendiendo y recurro a la Justicia para que nos ayude a ordernarnos. Es una lástima ocupar a la Justicia en estas cosas que me gustaría haber resuelto sola, pero la verdad es que no puedo. En eso soy incapaz".