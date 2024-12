Facundo Casanova, el chofer de Jorge Lanata, rompió el silencio sobre los videos de Elba Marcovecchio: "Cuando yo vi las imágenes avisé porque..."

Mientras Jorge Lanata continúa internado, y en medio del escándalo en la familia del periodista entre Elba Marcovecchio y las hijas de Lanata, este martes Facundo Casanova, quien se desempeñó como chofer del comunicador y que se volvió un hombre de confianza para el periodista, habló en un móvil de Socios del Espectáculo.

Recordemos que, semanas atrás, salieron a la luz unos videos de la abogada revisando el despacho del conductor de Lanata Sin Filtro y llevándose algunos objetos, y la responsabilidad de este hecho cayó sobre Casanova.

Elba Marcovecchio suspendió a Mendoza.

Ahora, Facundo rompió el silencio en el ciclo que conduce Adrián Pallares y Rodrigo Lussich y reveló que fue él quien filtró las imágenes de Marcovecchio, además de que contó cómo se sintió cuando fue despedido por ella.

"Yo vengo a acompañarlo a las 18 horas al hospital, depende de quien venga, es como que nos vamos turnando. Él tiene momentos en que está muy lúcido y también tiene otros días malos. Ahora por ejemplo tiene una escara, una lastimadura en la espalda, que eso es lo que le provocó unas líneas de fiebre y por eso no pudieron trasladarlo a la Clínica Santa Catalina", comentó acerca de la salud actual de Jorge Lanata.

Esto fue lo que dijo Facundo Mendoza, chofer de Jorge Lanata, en Socios del Espectáculo sobre Elba Marcovecchio

"Jorge es mi jefe y es muy importante, yo lo aprecio muchísimo, para mí es un amigo, mi mamá trabaja con él hace veinticinco años, desde el año 1999 y yo desde ahí lo conozco. Toda la vida tuvo gente de confianza a su lado y no las mueve por nada", expresó el chofer sobre su relación con el comunicador.

Por otro lado, cuando le consultaron por la carta documento que mandó la abogada a algunos empleados, Facundo dijo: "Fue horrible, no me lo esperaba porque me conocen, creo que a él no le gustaría, estoy cien por cien seguro. Yo sigo trabajando, nunca dejé de hacerlo, las hijas no quieren que me saquen ni a mí ni a los otros empleados que suspendieron".

"Con esto que pasó me destrataron. Yo no le hice ninguna cama a nadie, sólo me estaba cuidando y también a Jorge, nada más. Yo respondo a Lanata, nada más. Entre las hijas y su esposa no había feeling, pero jamás hubo falta de respeto. Jorge lo sabía. Igual yo creo que nos va a putear a todos. Yo no vivo en la casa de Lanata, sólo me quedé ahí dos años durante la pandemia, yo alquilo un departamento en Palermo y vivo con mi novia. Sí, en la casa de él tengo una habitación propia, pero no vivo ahí. El audio de Elba sí lo grabé yo y también soy el que controla las cámaras tanto de Buenos Aires como de Uruguay. Cuando vi las imágenes avisé porque también me compromete a mí como empleado, hice mi trabajo. Que piensen lo que quieran, los que están cerca de Jorge saben muy bien quién soy", explicó Facundo Casanova.