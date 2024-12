Wanda Nara reflexionó en el último día del año y le tiró un palito a Mauro Icardi

Wanda Nara tuvo un complicado cierre de año luego de los escandalos que se provocaron por la separación con Mauro Icardi. Hubo denuncias cruzadas y hasta un pedido de restricción para que el jugador no se pueda acercar a la empresaria y madre de Francesca e Isabella.

En medio de todo esto y con motivo de que es el último día del año, Wanda compartió una reflexión donde le tiró un palito a Mauro Icardi: "Se termina un año muy especial para mí . Muestro siempre cosas hermosas y siento que es justo compartir otras , Quiero agradecer a mi familia y amigos que me acompañan siempre ", comenzó.

"Pase las fiestas sin mis hijos por que es justo que vuelvan a tener a su mamá fuerte y también que pasen 15 días con sus papás que viven en el exterior y que confían en mí todo el año el cuidado y educación de ellos sola", agregó Wanda respecto al duro momentó que atravesó.

Luego le tiró con munición gruesa y salió con los tapones de punta contra Mauro Icardi y quienes quisieron ensuciar su nombre: "Intentaron ensuciarme con cosas que no hice , que no dije y que no pasaron de la manera que fueron contadas, jamás engañé a nadie, por más dura que sea mi elección voy de frente siempre y digo la verdad . Lucho por la sinceridad y si es necesario voy hasta las últimas consecuencias o scrim de pantalla para confirmar mi versión".

El mensaje de Wanda Nara. Foto: captura de pantalla Instagram/ @wanda_nara.

También se refirió al tema de sus hijas y sostuvo que no pudo verlas para Navidad: "Pase navidad sin poder saludar a mis nenas ni verlas , siendo mi primera Navidad lejos de ellas. Escuché cosas terribles sobre mi persona me tocó quitarles los teléfonos a mis hijos para que no vean ni escuchen hablar de una que no soy".

En el final agregó: "Este 2024 se va y me dejó mucha mas experiencia y fortaleza , viaje mucho en eso gasto mi dinero, invito a todos de vacaciones después de todo es lo único que nos llevamos. En el 2025 quiero disfrutar mi vida mis hijos y de los que quieran ser parte de mi corazón. Feliz año".