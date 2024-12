Luis Majul se emocionó hasta las lágrimas al recordar la reflexión de Jorge Lanata sobre la muerte

El pasado lunes 30 de diciembre, se dio a conocer la triste noticia de que Jorge Lanata falleció a sus 64 años. El periodista se encontraba hace más de seis meses internado y en los últimos días su situación se complicó.

Según contaron en Cortá por Lozano, el comunicador murió por una falla multiorgánica, ya no le funcionaba ni el riñón ni el hígado. El cronista del ciclo que se emite por Telefe también añadió que el periodista tenía "hemorragias internas muy seguidas y la aceleración de pulsaciones que en un estado de salud como el de Lanata produce infartos".

El periodista falleció a sus 64 años.

La novedad conmocionó a todo el país y sus colegas lo recordaron con mucho cariño. En LN+, Luis Majul rompió en llanto al recordar la reflexión de Jorge sobre la muerte.

"Él creía efectivamente que cuando uno se moría se convertía en una estrella en el cosmos", comenzó contando el conductor.

Así fue el momento en el que Luis Majul recordó a Jorge Lanata

"Me dijo exactamente: 'No lo tomes al pie de la letra, es una locura mía, pero me gusta pensar en eso. Me parece que hay un sentido, que hay una luz y que también hay un equilibrio. Me gusta pensar que voy a estar ahí arriba, como una estrella en otro estado material'", se explayó Majul.

Más adelante, Luis le agradeció a Alfredo Leuco por acompañarlo en ese difícil momento y expresó: "Gracias amigo por estar acá al lado". "No, por favor, Luis, lo menos que uno puede hacer es conmoverse justamente en forma conjunta", le respondió Leuco. En ese momento, el periodista lo interrumpió: "Pero yo sabía que podía aflojar, así que voy a tratar de no hacerlo".

"Para los que están tristes, como estamos mucho de nosotros, yo tengo un mensaje para darles. Lanata vivió mil vidas. Fundó un diario; hizo programas de investigación; nosotros le produjimos un programa con 'La Cornisa' un programa de investigación que se llama 'Por qué' donde él se metía con la cámara en todos lados. Las ganas que había que tener. Iba y se plantaba frente a todos; escribió un libro de prosa poética que es exquisito, se va a empezar a revalorizar eso. Era un gran rockstar, uno de nuestra generación. Fue tan biografiable como Jorge Lanata", comentó Luis Majul.