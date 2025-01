El mal momento de Jin de BTS

Jin de BTS fue viral por un cómico video que hizo reír a los fans de la ARMY. El músico y bailarín del grupo surcoreano de K-Pop dio la nota durante el episodio 15 de su serie Run Jin, un reality en el que el cantante surcoreano se enfrenta a diferentes desafíos y juegos.

El último episodio, estrenado el 24 de diciembre, dejó en claro que Jin de BTS le teme a las casas de fantasmas. El idol habría sido víctima de una broma de los productores del reality. Jin fue engañado para entrar a un set en medio de lo que parecía una actividad normal. Al ingresar a ese lugar advirtió que se encontraba en una casa del horror.

El video del momento, compartido en la red social X, se hizo viral entre los fans de BTS. Los miembros de la ARMY dejaron miles de comentarios. La reacción genuina de Jin ante la sorpresa que le prepararon los productores fue un momento divertido que los fans de la banda no tardaron en disfrutar y comentar.

Run Jin es una serie web de variedades protagonizada por Jin, que ofrece a los seguidores del artista una oportunidad para ver sus facetas más divertidas y aventureras. La serie presenta desafíos, juegos y misiones secretas. Se trata de un formato similar a los populares juegos que se vieron en Run BTS!, el reality que la banda musical de K-Pop grabó durante años. Con este nuevo programa, Jin sigue ampliando su carrera en solitario.

Más allá de las producciones junto a sus compañeros de grupo, la carrera solitaria de Jin de BTS es fuente constante de noticias y comentarios para los fans internacionales de la banda nucleadas bajo la ARMY.

Jin de BTS podría incursionar en el negocio de las bebidas alcohólicas

Jin de BTS podría dar el siguiente paso en su carrera y convertirse en el primer integrante del grupo en incursionar en un emprendimiento empresarial personal. La prensa surcoreana informó días atrás que el cantante de la banda de K-Pop podría asociarse con el investigador culinario y CEO de The Born Korea, Baek Jong Won, para incursionar en el negocio de las bebidas alcohólicas.

Jin de BTS se lanzaría como empresario de bebidas alcohólicas. Fuente: Instagram @jin.

El nuevo proyecto en el que se embarcaría Jin de BTS incluye la creación de Yesan Doga, una fundación agrícola, que llevará el patrocinio de la marca de bebidas destiladas llamada “IGIN”. Este licor tradicional busca resaltar las características únicas del condado de Yesan, la ciudad natal de Baek Jong Won. No sería la primera vez que Jin de BTS se asocie al reconocido empresario surcoreano: y Baek Jong Won: en diciembre de 2022 habían establecido la corporación agrícola Jini’s Lamp, con sede en Yesan.

Aunque el informe generó expectativa entre los fans de la ARMY, entusiasmados ante la posibilidad de contar con una bebida que lleve el rostro del idol de BTS, la agencia BigHit music no confirmó oficialmente los detalles del emprendimiento. En un comunicado, la agencia expresó que no podían brindar una respuesta clara y pidió comprensión por no poder verificar la información en ese momento.