Al hablar sobre la muerte de Jorge Lanata, Marcelo Longobardi disparó una sagaz advertencia sobre Javier Milei

En medio del impacto por la muerte de Jorge Lanata, Marcelo Longobardi compartió sentidas palabras en LAM (América TV) sobre su colega, y reconoció que en el último tiempo los unió el fuerte ataque que recibe el periodismo por parte de Javier Milei. En este sentido, el periodista no dudó en disparar una prudente advertencia por el rumbo que podría tomar el país bajo el mando del presidente.

Al referirse al reencuentro con Lanata tras algunas tensiones, Longobardi reconoció que el factor de contacto fue Milei. "Todo el mundo sabe que he tenido con él rispideces, que por supuesto no tienen hoy en día la menor importancia. Tuvimos una nota juntos, creo que fue finales de mayo o principios de junio, cuando comenzó el ataque sistemático de Milei al periodismo profesional, porque una cosa es criticar a un periodista por un tema particular, y otra cosa es un plan del ataque sistemático a una profesión", comenzó contundente el entrevistado.

Luego, al destacar la labor que desarrolló Jorge Lanata en cuanto periodismo de investigación, Marcelo Longobardi remarcó: "Yo creo que es importante recordar que muchas de las cosas que los argentinos sabemos del poder, las supimos por Jorge".

Además, el periodista tildó de "inoportuna" la muerte de Lanata, ya que consideró que "su voz hoy sería trascendental". En ese momento, Longobardi disparó una prudente advertencia sobre el rumbo del país bajo el mando de Javier Milei.

Marcelo Longobardi elogió a Jorge Lanata y advirtió sobre una autocracia bajo el poder de Javier Milei

"Agentina se desliza suavamente, montada sobre un éxito económico, hacia un formato con aristas autocráticas", subrayó el comunicador sobre el estilo de la gestión de Milei. "Hoy haría un par de fuck you de Jorge para poner el tema sobre la mesa", sumó Marcelo Longobardi sobre el vacío que deja la partida de Lanata.

Por otro lado, al evaluar el estado del periodismo en esta era, el entrevistado remarcó: "La muerte de Jorge significa el fin de una época, asunto que es aún más dramático, porque hoy en día quedan muy pocos periodistas de investigación, los que hay están básicamente en el diario La Nación".

A su vez, al reconocer la impronta que tuvo Jorge Lanata en el periodismo, Marcelo Longobardi destacó: "Él tenía una gran diferencia con cualquiera de nosotros, porque él podía imponer agenda, él hablaba de lo que quería él. Yo discutía a la mañana con él en la radio. Le decía: '¿Leíste los diarios?', y me respondía: 'No bolu*, vos leés los diarios, yo los hago'. Él tenía su agenda en la cabeza".

Por último, sobre la falta de un mensaje de Milei tras la muerte de Lanata, Longobardi sentenció: "La grandeza es algo importante, por más que muera un rival, un enemigo. Me parece que en todo caso, el presidente puede tener un poquito de grandeza".