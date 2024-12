¿La gente lo sigue eligiendo?: qué rating hizo el estreno de Gran Hermano 2024

En octubre de 2022, Gran Hermano regresó a la pantalla chica luego de varios años fuera de emisión. La décima edición del reality fue un éxito para Telefe, alcanzando números inimaginables en el rating y superando a cualquier otra propuesta televisiva. Es por esta razón que el canal de las tres pelotas se la jugó y en diciembre de 2023 lanzó la undécima temporada del programa, pero no corrió la misma suerte que la edición anterior. La audiencia ya había manifestado en las redes sociales que no consumían más el programa. Las últimas emisiones de Gran Hermano 2023 no tuvieron las mejores cifras y comenzó a quedar en evidencia la crisis del reality.

Sin embargo, Telefe eligió de nuevo estrenar otra temporada del famoso programa y este lunes 2 de diciembre Gran Hermano volvió a la televisión. En esta oportunidad, veinticuatro participantes, doce mujeres y doce hombres, convivirán por algunos meses en "la casa más famosa del mundo".

La decimosegunda temporada inició este lunes. Créditos: Prensa Telefe.

Pero, ¿cómo le fue al debut de Gran Hermano 2024 en materia de rating?. La primera trasmisión de esta nueva temporada alcanzó 17,5 puntos de rating, convirtiéndose en lo más visto del lunes y siendo uno de las cifras más altas registradas por el canal en los últimos meses.

Sin embargo, hay una realidad, y es, si lo comparamos con los debuts de las otras dos temporadas, esta edición se queda totalmente atrás. Cuando inició Gran Hermano 2022, el ciclo tuvo picos de 23 puntos; mientras que Gran Hermano 2023 obtuvo 20,5 puntos de rating con su primer programa.

Sebastián Bello es mendocino y uno de los participantes de "Gran Hermano 2024". Créditos: Prensa Telefe.

Habrá que ver cómo le va lo que resta del 2024 y el próximo año a la nueva edición del reality que conduce Santiago del Moro.