Juanita, la hija de Marcelo Tinelli, sorprendió con una foto de entrecasa y sin maquillaje

La fama sigue a la familia de Marcelo Tinelli, y hoy en día los cinco hijos del conductor tienen gran presencia en los medios o las redes sociales argentinas. Entre los más conocidos destaca Juana Tinelli, la más joven de las hijas del mediático, quien recientemente sorprendió a sus seguidores en Instagram con una foto bien casual.

De 22 años, Juanita Tinelli fue reclutada por una agencia de modelaje internacional, y hoy trabaja en el exterior desfilando para las marcas más caras del mundo. Su imagen en las redes sociales refleja su profesionalismo, mostrándose siempre maquillada y vestida al último grito de la moda, pero la popular influencer no deja de compartir momentos de cotidianeidad con sus fanáticos.

La foto a cara lavada de Juanita Tinelli

Juanita Tinelli sigue consolidando su presencia en Instagram, donde reúne más de 2,7 millones de seguidores. Sus publicaciones suelen estar marcadas por producciones cuidadas, en las que muestra looks a la moda y un maquillaje que resalta su estilo.

Es por eso que una de sus recientes publicaciones llamaron la atención de sus seguidores. En una historia de Instagram, la hija más joven de Marcelo Tinelli y Paula Robles rompió con esta imagen habitual y sorprendió al compartir una foto en la que se la ve vestida de entrecasa, relajada y sin una gota de maquillaje.

La relajada tarde de Juanita Tinelli. Fuente: Instagram @juanittinelli1

En la imagen, la influencer aparece con una remera oversized blanca junto a una de sus tantas amistades, quienes recientemente la acompañaron en su celebración de cumpleaños. La fiesta tuvo un dress-code all black, haciendo que la cumpleañera resalte todavía más en su vestido blanco de encaje.

Quién es el nuevo novio de Juanita Tinelli

El look de cumpleaños de Juanita Tinelli. Fuente: Instagram @juanittinelli1

La más joven de las hijas de Marcelo Tinelli es foco de gran especulación, gracias a su bajo perfil en los medios y gran presencia en las redes sociales. La vida romántica de la influencer fue objeto de noticia cuando surgieron rumores de un acercamiento con Rodrigo de Paul después de la separación del futbolista argentino con Tini Stoessel, pero hoy la sigue otro nombre.

Según revelaron en "LAM", la joven estaría conociéndose con un compañero de equipo del mismísimo Leo Messi: Federico Redondo, jugador argentino del Inter Miami. "Ella me confirmó que tuvo una noche con él. Me dijo ‘no pongas nada porque fue una noche’. Me dijo solo una noche, nada más", reveló la angelita Fernanda Iglesias.