El inédito y sorpresivo mensaje de Wanda Nara al padre de Mauro Icardi en medio del escándalo

Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan una de las separaciones más escandalosas en el último tiempo en el mundo del espectáculo. En el medio de todo esto, hubo denuncias judiciales, desalojos pedidos por parte de la conductora al futbolista del Chateau Libertadot y luego de la casa del barrio privado.

Todo se incrementó con la charla que mantuvo la empresaria con Susana Giménez donde mandó al frente al jugador mostrando los chats privados que mantenía con él. Wanda afirmó que la relación está terminada y que ella ya realizó la división de bienes con Icardi tras lo sucedido con la China Suárez.

En LAM pasaron un contundente audio donde afirmaba que "Todo el mundo dice 'Wanda se la agarró con la mina' (la China), yo no me la agarré con la mina, yo a él lo hice mierda (a Mauro). Lo obligué a que me firme la división de bienes, lo hice al toque", expresaba en una parte.

El abuel junto a su nieta. Foto: captura de pantalla Instagram/ @wanda_nara.

Sin embargo, la conductora de Bake Off Famosos sorprendió a propios y extraños luego de compartir un mensaje inédito dedicado a Juan Icardi, padre de Mauro y quien ahora se convirtió en su exsuegro: "Feliz cumple para el abuelo más dulce. Te queremos mucho", compartió junto a una foto de él y su hija.

Juan junto a Wanda en el aeropuerto. Foto: captura de pantalla Instagram/ @wanda_nara.

En otra imagen se la puede ver a la propia Wanda junto a Juan en el avión que tenía para movilizarse la familia. En esta ocasión ella expresó junto a la foto: "El abuelo más bueno del mundo. Gracias por todo lo que haces siempre por mis hijos", sentenció la expareja de Mauro Icardi.