El contundente audio de Mauro Icardi defendiendo a María Eugenia Suárez tras las declaraciones de Wanda Nara: "Es una..."

El pasado domingo 1 de diciembre, Wanda Nara visitó a Susana Giménez, en medio del escándalo con Mauro Icardi y de su nueva relación con L-Gante, y allí contó todo lo que ocurrió recientemente con su expareja, además de que reveló detalles de cuando el futbolista le fue infiel con María Eugenia Suárez, alias "La China" Suárez.

El deportista no se quedó callado y este lunes en LAM, Ángel de Brito reprodujo el audio que le envió Mauro, donde apuntó contra Wanda y también defendió a Suárez de las declaraciones de la conductora de Bake Off famosos.

Wanda Nara fue al programa de Susana Giménez el pasado domingo 1 de diciembre. Créditos: Prensa Telefe.

"Es una vergüenza lo que quiso hacer. Es una vergüenza que haya ido a un programa de televisión a hablar de mí, de 'China' y de cosas de hace tres años, cuando ella hoy está de novia y en otra relación", se lo puede escuchar decir a la figura del Galatasaray.

"Dijo que fui a la pericia psicológica y psiquiátrica con una asistente social borracho por el hecho de ir con la misma ropa que fui a cenar la noche anterior. Que me haya quedado a dormir en Capital no quiere decir que estaba borracho. Salí a comer con mis amigos y la frase que usé toda la noche fue 'No puedo tomar nada, tomo un poco de agua porque mañana tengo una pericia y tengo que estar presente'", continuó el futbolista enojado.

Este fue el audio que le mandó Mauro Icardi a Ángel de Brito hablando sobre los dichos de Wanda Nara en el programa de Susana Giménez

"Sé muy bien lo serio que soy, que me presenté a las 9:15 de la mañana en Tribunales, que fuimos en el auto de mi abogada Lara (Lara Piro), con Elba (Elba Marcovecchio) de copiloto, y están los medios de testigos. Es todo un invento, una mentira, una constante difamación de mí para conseguir y vender cosas", expresó contundente el deportista, tratando de mentirosa a Wanda Nara.

Asimismo, en medio de su descargo contra la modelo, Icardi salió a defender a María Eugenia Suárez. "Quiso ensuciar a una mujer cuando ella se la da de violentada, de que yo soy un violento. Me hace denuncias falsas en la Justicia. Es una vergüenza. Yo tampoco me voy a prender a este circo. Nunca lo hice, nunca hablé con periodistas, pero bueno, también tengo que salir a defenderme un poco de esta imagen que quiso vender", finalizó Mauro Icardi.