MDZ en el nuevo show de Fátima Flórez: sin Milei pero con referencias a Yuyito

El debut de "100% Fátima" en el teatro Luxor de Villa Carlos Paz, Fátima Flórez dejó en claro que la humorista e imitadora no solo se presenta renovada sobre el escenario esta temporada, sino que potencia su contacto con el público mediante referencias de su vida personal (y sentimental) reciente.

Con un espectáculo lleno de humor, música en vivo y grandes imitaciones, Fátima lleva a su público a un recorrido de risas y referencias de su romance con el presidente Javier Milei desde antes de su triunfo en las urnas hasta los primeros meses de su mandato. Pero tras la ruptura, la artista no se queda callada en torno a la actual pareja del mandatario nacional, la exvedette y ahora conductora Yuyito González.

En su regreso a Villa Carlos Paz, luego de dos años, la actriz dialogó con MDZ respecto a su debut, mucho más tranquilo que el del verano pasado en Mar del Plata donde la visita de Milei con su comitiva revolucionó la costa atlántica.

"En la vida de los seres humanos siempre hay cambios y pasan cosas. Bueno, en la mía por ahí un poco de más. Pero creo que nada es al azar y todo pasa por algo. Como crecimiento personal, como mujer, como artista, creo que siempre los cambios son buenos y hay que estar a la altura. Dios no pone una mochila más pesada de la que no pueda cargar. Así que creo que todos los cambios, siempre son positivos."

- En este nuevo show, con Marcelo Polino entrevistándote en un sketch, es ineludible tocar datos de la actualidad...

"Totalmente. Eso es lo que me encanta, que nos permite hacer una especie de editorial todas las noches. Y la gente está feliz de que eso pase. Incorporamos todo lo que pasa en el día a día, y eso el público lo disfruta mucho."

- En este show, si bien no imitás a Javier Milei ni se lo menciona, si hay referencias y algún "palito" a Yuyito González, su actual pareja...

- "No, ningún palito. Soy una mujer súper respetuosa, ya me conocen que soy así. Simplemente estamos con Marcelo arriba del escenario, en el contexto de un sketch, donde hablamos de la actualidad. Y en la actualidad pasan cosas que se pintan con humor. La gente es tan protagonista, que a veces uno no termina de decir algo que ellos ya lo terminan. Son geniales".

- ¿Con qué se encontrará el público este verano en tu nuevo espectáculo?

-"100% Fátima es un show con de todo. Tenemos imitaciones de figuras como Taylor Swift, Maria Becerra, Michael Jackson, y hasta homenajes a grandes como Valeria Lynch, Susana Giménez y Moria Casán. También hay música en vivo, con una banda que se luce cada noche. Y, por supuesto, la participación de los Pampa Bravas, quienes aportan una energía increíble."

-¿Qué significa para vos tener un compañero como Marcelo Polino en este proyecto?

-"Te digo que ya somos como un matrimonio. Vamos juntos a todos lados, los Martín Fierro, Miami, siempre juntos. Está buenísimo porque nos entendemos mucho, tanto arriba como abajo del escenario. Lo que tiene de bueno este espectáculo es que, con Marcelo tenemos total libertad para lo que queramos hacer. Es como un juego diario, todo el tiempo en constante evolución. Con él nos entendemos con solo mirarnos, y eso en el escenario se nota".

Con un espectáculo cargado de humor, música en vivo y la imitación a cargo de Fátima Florez de grandes artistas, "100% Fátima" promete ser uno de los grandes éxitos de la temporada teatral de Villa Carlos Paz.

Mirá parte de la entrevista a Fátima Florez: