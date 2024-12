Marixa Balli explotó contra LAM y lanzó una frase letal tras su renuncia al programa: "Se hubiesen esmerado un poquito más con..."

A mediados de diciembre, Ángel de Brito reveló cambios en el panel de LAM, con algunas incorporaciones y también salidas. Fernanda Iglesias fue una de las panelistas que decidió renunciar al programa y, sin pelos en la lengua, se sinceró porqué tomó aquella decisión.

Y es que en aquel momento la noticia sorprendió a varias personas y cuando sus seguidores de Instagram le consultaron por su renuncia, ella contó: "Me dolió que me ofrecieran un sueldo de 220.000 pesos".

Fernanda Iglesias fue la primera panelista confirmada que dejará el panel del programa.

Ahora, se conoció que otra panelista del programa de espectáculos también renunció, Marixa Balli. Al final de la emisión de este jueves de LAM, Ángel de Brito expresó: "Mañana último programa en vivo del año, mañana terminamos la temporada LAM, mañana se despide la señora Marixa Balli, va a tener la despedida que se merece".

"Ay, ¿por qué? No me vengan con todos esos videos, no me quieran hacer llorar", le respondió la intérprete de La Cachaca.

Esto fue lo que dijo Marixa Balli en LAM sobre su renuncia al programa

"Vos sos irremplazable", reconoció Ángel. Y, momentos después, la cantante lanzó una frase letal contra el ciclo: "Se hubieran esmerado un poquito más entonces con lo económico".

"No hay plata, Marixa. Es lo que hay", le respondió el presentador. Allí, Pepe Ochoa le consultó a Balli: "¿Era más que lo de Fer (Fernada Iglesias)?". "Sí, es otra cosa, no hay que comparar", contestó la panelista.

"¿Vas a hablar mal de nosotros?", le consultó de Brito. "No porque la verdad es un programa que adoro. Es una pena que por un tema de dinero no se arregle, pero está todo bien. Yo siempre me voy contenta", afirmó Marixa Balli.