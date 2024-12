Filtraron las fotos de la infidelidad de Wanda Nara a Mauro Icardi con Keita Baldé Diao

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi no parece tener fin y en las últimas horas se conocieron polémicos chats de la pareja que dejaron en evidencia que la relación que tenían era muy tóxica.

Y es que la modelo y el futbolista, a pesar de sus idas y vueltas, estos últimos años se mostraron muy enamorados. De hecho, en mayo de este año, Wanda lanzó el tema Amor verdadero, donde el deportista es el protagonista del videoclip. Sin embargo, detrás de las cámaras, no tenían un vínculo sano y la gente se ha enterado de ello por los chats que se filtraron de la conductora y el futbolista.

Los chats de la modelo y el futbolista los enseñó "Juariu". Créditos: captura de pantalla Instagram Juariu.

El pasado jueves 26 de diciembre, Victoria Braier, mejor conocida como "Juariu", reveló en sus historias de Instagram (@Juariu) las conversaciones de Nara e Icardi a fines de julio de 2022. En aquellos mensajes, se puede leer a Mauro muy enojado y triste con la empresaria al enterarse que le fue infiel con Keita Baldé Diao.

Asimismo, se puede ver que el deportista le envió las imágenes de las cámaras de seguridad de su casa en Italia. "En mi casa, no lo puedo creer. Por qué, Dios, por qué. No me merezco esto", dice Mauro Icardi en aquellos mensajes.

Las conversaciones son de julio de 2022. Créditos: captura de pantalla Instagram Juariu.

Más adelante, el futbolista le pide a Wanda Nara que le confiese qué sucedió con su compañero: "Dejá de mentirme. Contame todo. Y mandame los chats. Contame todo como yo tuve los huevos de contarte todo (haciendo referencia a su affaire con María Eugenia Suárez, conocida como 'La China' Suárez). "Tus detalles no eran verdad", le responde la presentadora. Y luego, la modelo añade: "Y tardaste 3 meses en contarme".

Los contundentes mensajes. Créditos: captura de pantalla Instagram Juariu.

Dos días después de aquel chat, el 31 de julio, Wanda le envía un extenso mensaje a Mauro: "Mauro te quiero decir que todo me duele mucho, por todo lo que me quise separar este tiempo hoy siento que se potencia más con todos esto que paso. Es mejor por vos por mi y por los nenes, que entiendas que cuando pasan estas cosas el tiempo es lo mejor. Tenés una manera de querer todo a los trompazos. Hoy mi relación no es lo que era lo que quiero me duele mucho y realmente es así créeme que me duele en el alma .Me fui con miedo te tengo miedo. Y no soy feliz hace rato. Por tu forma de ser. No voy a ser feliz mañana ni pasado. Todo eso me lleva a buscar alejarme. No hagas que todo se termine desgastando al punto que terceros se puedan meter de tu lado o del mío. Ayer me volviste a hablar me amenazaste con arrancarme el cuello. Yo no puedo más y tengo miedo. Quiero un tiempo para ver q sentimos los dos. Todo lo q me dijiste ayer esta muy lejos de ser lo que me podría hacer feliz. Yo no tengo por qué pagar una condena por nada".

"Juariu" explicó que estos chats están en la causa por violencia. Créditos: captura de pantalla Instagram Juariu.

"Todo lo que me decís es de una persona enferma, obsesiva y posesiva. Caprichosa y violenta. No podemos seguir en estas condiciones", concluye la empresaria.

Luego de enseñar aquellos chats, Juariu comentó: "Me dicen que estos chats están en la causa por violencia en Tigre, porque me cuentan que Mauro estaría extorsionando a Wanda con mostrar un video íntimo de ella".