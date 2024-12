El insólito problema que tuvo Marley para viajar por el nacimiento de su hija

Esta semana Marley se trasladó a Estados Unidos para esperar el nacimiento de su hija Milenka, quien junto a Mirko conforman la familia del conductor.

Sin embargo, en la previa del vuelo, el conductor de Telefe se mostró algo nervioso e incluso admitió que debió volver a su casa porque se había olvidado la mochila donde tenía el pasaporte.

Marley agranda su familia

"Tuve que volver a mi casa porque me olvidé la mochila donde tenía el pasaporte" dijo en conversación con Intrusos. “Estoy nervioso. Es la primera vez que es un parto natural. La otra vez fue una cesárea programada" sumó Marley, que dio más detalles del nacimiento de Milenka.

"Está calculado que Milenka nazca la primera semana de enero. Dos semanas, como mínimo, tarda el certificado de nacimientos. De ahí me tengo que ir a Dallas con la bebé para hacerle el pasaporte” contó.

Mirko no viajó a ver a su hermanita

Por último, Marley admitió que se le está haciendo difícil con su hijo Mirko, quien no está viendo con buenos ojos la llegada de su primera hermanita: "Hasta ahora la ve como una competencia. No la quiere ver. No la quiere conocer. Por eso, se bajó del viaje" contó algo triste.