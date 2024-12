La compañía que eligió Marcelo Tinelli para pasar la Navidad en medio de rumores de ruptura con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli eligió pasar una Navidad distinta a la de temporadas anteriores, y este año compartió un emotivo posteo desde su cuenta de Instagram donde contó que optó por la compañía de hijo Lolo.

El conductor del Bailando (América), comentó que se inclinó por pasar la Navidad en su casa de Punta del Este. "Hoy es Nochebuena, víspera de un hermoso día como es el de Navidad" ."Es mi último hijo de los 5 que tanto amo. Es la primera vez que solos vamos a estar viviendo este día especial. Y los dos estamos muy felices y emocionados. Un encuentro cara a cara con quien tanto amo". comenzó en su publicación.

El posteo que con mucha emoción compartió Marcelo Tinelli sobre su cena Navideña

En el posteo, Marcelo Tinelli posó junto su pequeño hijo abrazados frente al pino de Navidad. "Quería agradecerles a todos ustedes por todo el amor que me han dado y me siguen dando, tanto a mí como a mi familia, en todos estos años donde nos hemos metido en los hogares de muchos, y hemos compartido momentos lindos y no tan buenos", se sinceró el astro de canal América.

Luego Tinelli continuó: "Ojalá que tengamos siempre mucha paz, mucha tranquilidad, mucha templanza, mucho equilibrio, para disfrutar el solo y maravilloso hecho de estar vivos. Estamos de paso en esta vida". Cabe mencionar que esta Navidad los familiares más cercanos al conductor eligieron diferentes destinos para pasar esta celebración.

Por último, Marcelo Tinelli enfatizó conmovido por la Navidad: "Aprendamos a perdonar, a tratarnos mejor, a ser mejores personas. Todos acertamos y nos equivocamos. Y en la tolerancia está el secreto, para poder dormir todas las noches en paz. Felices fiestas a todos los que me siguen por esta red. Que tengan una hermosa Nochebuena y una mejor Navidad. Y que tengamos un 2025 increíble. Solo me queda decirles gracias".