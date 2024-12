¡Nadie lo sabía! Se reveló un dato inédito y clave sobre María Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña: "Cuando estalló el primer escándalo con Icardi, ella le había dicho que..."

Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentran realizando los trámites de divorcio, pero lo cierto es que está siendo todo un caos. Desde que la modelo anunció su relación con L-Gante todo se salió de control con el futbolista y, hasta el día de hoy, continúa el enfrentamiento entre la conductora y el deportista. Y a este escándalo también se sumó María Eugenia Suárez, mejor conocida como "La China" Suárez, luego de que Wanda diera a conocer picantes chats con Icardi en el que hablaban de cuando la figura del Galatasaray le fue infiel a la empresaria.

Pocos días después de aquella entrevista, Icardi y Suárez comenzaron a frecuentar, por separado pero los mismos días y mismos horarios, un restaurante y un boliche de Buenos Aires, y los rumores de un posible romance comenzaron a crecer. Asimismo, recientemente, "La China" compartió una foto en sus redes sociales donde se la puede ver usando el reloj de Mauro, que, cabe destacar, fue un regalo que le hizo Wanda hace un tiempo.

Mauro Icardi le fue infiel a Wanda Nara hace algunos años con "La China" Suárez.

Por otro lado, Paula Varela en Socios del Espectáculo reveló la tensa interna que hay actualmente entre la actriz y Benjamín Vicuña.

"Benjamín está con fuego cruzado contra sus dos ex ('La China' y Pampita), relaciones que le ha costado con ambas recomponer después de la separación. Bueno, pero ahora estarían en su mejor punto, tuvieron que ver los audios que se filtraron de la actriz donde se la escuchaba decir que ella y Vicuña se daban cuenta que Carolina era mala y todo eso. Y si bien Pampita salió a decir que estaba todo bien y que no le importaba, incluso ellas se sacaron una foto juntas, pero la cosa no es así", comenzó contando la panelista del ciclo.

Los actores se separaron en 2021.

"Cuando pasó lo de los audios Pampita habría llamado a Benjamín y le pidió explicaciones y tuvieron como una discusión un poco fervorosa, porque le molestó que haya hablado así de ella con Eugenia. Y la prueba de todo esto es que en los Martín Fierro de la Moda no se saludaron. Pero lo que está que arde es la relación Vicuña-China, esa nunca está del todo estable. 'A Eugenia no le entran balas', este es medio un textual de lo que siente Vicuña cuando explotó la segunda temporada del WandaGate", continuó la periodista.

"Benjamín se comunico con la China, porque cuando estalló el primer escándalo con Icardi ella le había dicho que nada era cierto, le negó haber estado y todo lo que decía Wanda. Pero qué pasaba entre ellos en es ese momento, se estaban disputando una casa y estaban en plena separación y ella la quería, así que le convenía tener buena relación con él y negarle todo. Benjamín sufrió en ese momento, no le pasó por el costado, pero ahora que ve lo de Gardiner y Tequila y que le confirmaron que ellos están, pese a que no tengan ningún título, le dijo ‘si ahora estás con él, antes me mentiste’, ella le habría respondido '¿qué te tenés que meter en mi vida?' Lo limpió atrozmente y él se siente un bol***", contó Varela.