Marcelo Tinelli se fue a su chacra de José Ignacio: las fotos íntimas del viaje con Lorenzo

Como todos los veranos, Marcelo Tinelli puso rumbo a su chacra en José Ignacio, Uruguay, para desconectarse y disfrutar unos días de tranquilidad. Esta vez viajó acompañado por su hijo Lorenzo, más conocido como Lolo, y Bruno, el mastín tibetano que ya es parte de la familia. Desde que salió de Buenos Aires, el director comenzó a compartir imágenes que reflejan cómo arrancaron esta escapada en su lugar favorito.

La chacra tiene historia: Marcelo Tinelli la compró hace más de 20 años con la idea de renovarla a su gusto. Ubicada a unos 40 kilómetros de Punta del Este, esta propiedad es una joyita en la zona exclusiva de la localidad. Con cinco hectáreas y una playa casi privada, no solo es el sitio ideal para la familia, sino también el escenario de innumerables encuentros con amigos y figuras conocidas. Para darle ese toque único, Tinelli contó con la ayuda de su amigo Alan Faena, y desde entonces, cada verano, el lugar se convierte en punto de reunión de artistas, políticos y, por supuesto, parejas del conductor.

En esta primera etapa de sus vacaciones, el productor de televisión no perdió la oportunidad de mostrar cómo van sus días con Lolo, su amigo Joaco y, por supuesto, Bruno. Las fotos y videos que compartieron revelan momentos simples pero especiales: los chicos jugando en el mar, el mastín tibetano corriendo por el impecable jardín y él relajándose en la playa mientras todo sucede a su alrededor.

Marcelo Tinelli en sus vacaciones. Foto: Instagram @marcelotinelli.

La jornada se cerró con una cena en Popei, el clásico de José Ignacio. Marcelo se declaró fanático de los chivitos del lugar y aprovechó para recomendar el clericó, que según sus palabras, “es el mejor, por afano”. Así, entre paisajes increíbles y buena comida, el conductor va recargando energías en su lugar preferido.

Marcelo Tinelli compartiendo momentos con su hijo Lorenzo. Foto: Instagram @marcelotinelli.

El sueño que Marcelo Tinelli le ayudó a cumplir a su hijo Lolo

A través de sus historias de Instagram, Marcelo Tinelli compartió cómo su hijo Lolo logró cumplir un sueño que tenía desde chico cada vez que visitaba a José Ignacio. Por su edad, antes no podía hacerlo, pero esta vez sí. “Lolo tenía el sueño de subir caminando al faro de José Ignacio. No podía porque no se lo permitía la edad. Hoy lo va a hacer y me emociona”, escribió Marcelo junto a un corazón y los nombres de Lolo y su amigo Joaco.

Marcelo Tinelli hizo realidad el sueño de su hijo Lorenzo. Foto: Instagram @marcelotinelli.

Durante la subida, el conductor publicó otra imagen en la que se ve a Lolo con una sonrisa enorme: “Acá vamos subiendo al faro. El sueño de Lolito. Cara de felicidad”. Más tarde, subió dos capturas más desde la cima, donde los chicos posaban felices después de lograr el objetivo. Tinelli comentó que las vistas desde allí eran increíbles, un momento que Lolo siempre había querido vivir de cerca.