La contundente información que se reveló sobre el despido de Marcelo Longobardi de Radio Rivadavia: "El 'hasta acá' fue..."

La semana pasada, varios periodistas se despidieron de ciertas señales de aire ya que decidieron migrar a otros canales, como Eduardo Feinmann y Antonio Laje. Sin embargo, hay otros comunicadores que no corrieron la misma suerte, como es el caso de Marcelo Longobardi, quien fue desplazado de Radio Rivadavia y causó conmoción en el ambiente.

El despido de Longobardi del medio ha dado mucho de qué hablar. Y, el pasado fin de semana en Implacables, se dio a conocer un dato inédito de toda esta situación.

En "Implacables" dieron a conocer información sobre la situación del periodista con el medio.

"El 'hasta acá' fue la pelea y las barbaridades que le dijo Longobardi a Jonatan Viale en un pase, que fue el último que ellos hicieron", contó Gustavo Méndez, rememorando aquel momento ocurrido entre los periodistas a fines de noviembre de este año.

En ese momento, Daniel Gómez Rinaldi opinó: "Lo que pasa que ese día, Marcelo esperaba el apoyo de sus colegas porque decía que tenía enfrentado a Milei. Pero ¿por qué vas a buscar eso? A lo mejor los demás no están de acuerdo con vos? Cada uno tiene sus propias peleas".

En noviembre, Longobardi y Jonatan Viale protagonizaron un fuerte cruce en el pase de la radio.

"En Rivadavia hubo dos bajas, Longobardi y Viviana Canosa, que fue desvinculada sin ton ni son y no sé si va a haber más. Con respecto a ella dicen que la radio no estaba muy de acuerdo con sus expresiones, un poco subidas de tono, no digo en lo político sino de las formas. Pero bueno, Radio Mitre también es un hervidero pero por otra cosa, por ausencia, por falta de gente", sumó Susana Roccasalvo.