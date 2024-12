Juariu presentó a Manuel, su primer hijo y causó ternura

Hace meses atrás, Juariu expresó la hermosa felicidad que tenía ella y toda la familia luego de anunciar que estaba esperando su primer hijo. De hecho, utilizó el programa de Vero Lozano para dar la hermosa noticia y sus compañeros no dudaron en ir a darle un abrazo.

"Ya pasaron los tres meses, y está todo bien, encaminado. Por eso esperé, porque me daba un poco de miedito. Estoy de 14 semanas", expresó en su momento la panelista del programa de Telefe y llenó de alegría no solo a Vero sino que a todo el equipo que realiza el programa.

Finalmente fue mamá y hace pocas horas lo presentó en el mismo programa donde anunció la hermosa noticia: "Me ha salido rubio. Yo cuando la doctora dijo que era rubio, pensé que era irónico", comentó Juariu con una sonrisa de oreja a oreja mientras miraba con mucho amor a Manuel.

Juariu junto a Manuel, su primer hijo. Foto: captura de pantalla/ Telefe.

Vero le preguntó qué le pasó luego de conocer a su bebé y ella subrayó que "me pasaron un montón de cosas, en ese momento estaba nerviosa, querés que salga todo bien, no entendés nada y es una sensación extraña porque no entendés nada pero estás lista y preparada para lo que sea".

Mirá el video:

"Era una revolución de emociones, no sabés ni que sentir en ese momento", luego agregó que "es bastante parecido al padre, el padre es morocho pero es como la versión rubia del padre", sentenció. En el final expresó que "Lo miro y no lo puedo creer, es todo espectacular.

La publicación de Juariu. Foto: captura de pantalla Instagram/ @juariu.

Además en su cuenta de Instagram donde la siguen más de 700 mil personas, Juariu posteó una imagen de los pies del pequeño Manuel y la publicación se hizo viral en cuestión de minutos. Llegó a tener más de 200 mil likes y sus seguidores no tardaron en dejar las felicitaciones.