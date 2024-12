Ángela Leiva denunció a su expareja por violencia de género y contó el calvario que sufre

Ángela Leiva fue una de las participantes que revolucionó Bake Off Famosos, reality que terminó ganando Cande Molfese. Lo cierto es que la cantante volvió a la televisión pero no para dar una noticia feliz sino que todo lo contrario, visitó a Vero Lozano para contar el calvario que está sufriendo.

La artista compartió un contundente posteo en Instagram donde afirmó que "Desde hace más de 7 años que @marianozelayaa ejerce sobre mi violencia de género. Violencia psicológica, violencia laboral, violencia económica, persecución, hostigamiento, todo avalado por denuncias hechas x mí y mis abogados en reiteradas ocaciones, logrando obtener a mi favor varias veces perimetrales".

Ángela además subrayó que : "Hoy después de todo este tiempo lo sigue haciendo, en este caso puntual censurando y dando de baja mis contenidos con argumentos insustentables. Le molesta mi progreso ? Le molesta mi trabajo ? Le molesta que pude mucho más sin él? O simplemente es un violento? Quien me protege? Quien me avala como artista e intérprete? Me estoy ocupando. La ley va a prevalecer. Le guste o no".

La publicación que realizó Ángela Leiva. Foto: Instagram/ @angelaleivaok.

En el programa de Vero Lozano, amplió esto y sostuvo que "yo estoy segura de que él está obsesionado conmigo. Sabés que te agradezco Vero y lamentablemente me tengo que sentar para decir que si a mí me llega a pasar algo ya saben a quien buscar... Solamente eso voy a decir".



El calvario de Ángela Leiva:

Por su parte, Vero, expresó: "Estás levantando una bandera de alerta impresionante. Porque si vos lo crees capaz de más cosas es trmendo". Fue allí donde Ángela confesó que "él hizo más cosas durante todos estos años, en el 2019 me senté a contar mi histora y lo que me estaba pasando, ahí recibí amenazas en mi teléfono".