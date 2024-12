Roly Serrano festejó su alta tras el grave accidente que tuvo en la ruta

Roly Serrano recibió el alta luego de estar 9 meses internado tras el siniestro vial que protagonizó mientras se encontraba manejando en la ruta con su camioneta. Semanas atrás, Lío Pecoraro expresaba que al actor finalmente lo habían dado de alta y en el programa de Crónica pasaron un lindo audio del artista.

"Hola Lío, hola Fer (Piaggio), cómo les va. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles el afecto y el respeto que tienen hacía mí y eso es algo que vale mucho más que el oro. el valor del afecto de la gente para mi es lo más importante", expresó Roly en ese mensaje de voz.

Luego agregó que "yo estoy mucho mejor, pronto a salir. Pasaré las fiestas en casa, supongo. Todavía tengo que mejorar algunas cosas de salud, pero ya es mínimo. Lo peor ha pasado y estoy muy, muy bien, gracias a Dios. Les agradezco mucho el saludo y espero que pronto podamos estar juntos".

El actor habló con Mariana Fabbiani y fue la primera vez que apareción en la tele luego del accidente. Allí confesó que "me desperté con el choque". También agregó: "Gracias a Dios, la familia con niños que choqué no tuvo lastimados. Eso es un alivio... porque si me lastimaba yo, bueno...".

Los amigos más juntos que nunca. Foto: captura de pantalla Instagram: @rolyserrano.

Lo cierto es que ahora Roly se encuentra muy bien y hace algunas horas compartió una linda comida en un restaurante de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se encontró con colegas entre los que estaban por ejemplo El Puma Goity y Osvaldo Laport, grandes amigos del actor.

Mirá el video:

En el video se lo puede escuchar muy feliz al Puma: "Hola que tal... Estamos acá festejando la vuelta de Roly después de 9 meses internado y está de nuevo acá en primera". Por su parte, Osvaldo compartió una historia y le dedicó un lindo mensaje: "Gracias Rolito por volver".