Wanda Nara denunció a la niñera de sus hijas por violencia y estalló el escándalo

La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin, es que luego de días en total calma, la conductora de Telefe volvió con todo. Hace algunas horas compartió nuevos chats con quien es ahora su exmarido y Yanina Latorre reveló un dato sobre la denuncia que realizó Wanda contra la niñera de sus hijas.

La panelista de LAM estaba disfrutando de una mañana junto a sus amigas cuando sorprendió a sus seguidores con una sorpresiva advertencia. "Se pudrió todo... Esto es serio... y triste, ordeno todo y arrancó"; comenzó escribiendo en sus historias de Instagram para luego informar con muchas pruebas documentadas.

En otro posteo, Yanina sostuvo que "ahora Wanda denunció a la niñera que trajo Icardi de Estambul (la cual vivió 2 años ahí con ellos) por violencia contra las niñas", expresó. Pero esto no fue todo y subrayó que "esta mujer (la niñera) es la madre de la mejor amiga de la infancia de Zaira".

Yanina Latorre y los datos sobre la denuncia de Wanda Nara. Foto: captura de pantalla Instagram/ @yanilatorre.

Latorre además comentó que en la jornada del sábado 21 de diciembre, personal policial se acercó a la vivienda de Mauro Icardi para notificarlo de esta denuncia que radicó su exmujer. Yanina también confesó que "la niñera estaba estaba autorizada por el defensor de menores y el juez competente en la causa".

Pero esto no es todo, ya que en esta visita policial que le realizaron a Mauro Icardi, le notificaron que Francesca e Isabella deberán presentarse ante la Justicia a prestar declaración. Yanina subrayó en una de sus historias que "citaron a las niñas a declarar el lunes contra la niñera, si no se presentan, las llevan con fuerza pública".

Yanina Latorre contó que Wanda denunció por violencia a la niñera. Foto: captura de pantalla Instagram/ @yanilatorre.

La panelista no paró y le dejó un contundente comentario a Wanda: "Es un escándalo judicial y lo que no me entra en la cabeza es que una madre pida que lleven a declarar a sus hijas por la fuerza pública". Lo cierto es que por el momento la conductora se mantiene en total silencio.