Lizy Tagliani y un conmovedor recuerdo en su debut en Villa Carlos Paz

En la noche de este viernes se produjo, en el teatro Bar de Villa Carlos Paz, el primer estreno teatral de la temporada 2024-2025. Lizy Tagliani debutó con su espectáculo "Sí, quiero" ante una sala colmada de público que la ovacionó en su regreso a Córdoba.

A diez años de su debut en Calle Corrientes, la carismática artista volvió a las sierras cordobesas con un music hall para todo público, donde comparte un viaje divertidísimo y emotivo por su vida, desde sus aventuras de soltera y los chismes de su casamiento soñado, hasta momentos desopilantes y personas clave que la convirtieron en quien es hoy.

En el show, Lizy Tagliani es acompañada por los bailarines Johanna Ortiz y Matías Ortiz, ganadores de "Got Talent 2023". Cabe destacar que en el estreno estuvo presente Gustavo Yankelevich, productor del show, junto a Maxi Pitta que también acompaña en la producción en Villa Carlos Paz.

Tras su debut, Lizy dialogó con MDZ y recordó cuando se subió a las tablas por primera vez junto a Emilio Disi y Pedro Alfonso. Desde entonces, no dejó de trabajar. Contó además que seguirá esta temporada participando en Radio Pop y reveló que en marzo se sumará al canal de streaming OLGA.

Pero en sus recuerdos de Villa Carlos Paz, dando sus primeros pasos sobre un escenario luego de destacarse en el Bailando por un sueño en 2014, tuvo emotivas palabras sobre La Floppy, su amiga y asistente fallecida, a quien siempre recuerda antes de salir a escena, con una oración que rezaban juntas.

"Siempre le pido a La Floppy que salga todo bien en el escenario. Me siento muy acompañada y esto también tiene que ver con ella porque ella amaba, me atrevería a decir, más que yo, el mundo del espectáculo. Le encantaba, lo disfrutaba, le gustaba ir a los eventos, todo. Entonces yo creo que vivo un poquito también por ella todo esto y ella lo vive conmigo", señaló.

Lizy Tagliani junto a Johanna y Matías Ortiz, que la acompañan en su show esta temporada en Villa Carlos Paz.

Respecto a aquel debut en Villa Carlos Paz con la comedia "Casa fantasma" (2015), la conductora y actriz cómica aseveró: "Nunca me imaginé qué iba a suceder después de ese verano. De hecho, todo el tiempo estaba guardando plata cuando me hice famosa para comprarme mi casita. Porque decía : 'Esto en un año se me termina y me van a pegar una patada en el traste cuando la gente se canse de que soy traba, tengo bigotes y calzo 44. ¿Qué más voy a hacer?'", contó entre risas. "La verdad es que el público ha sido tan amoroso y tan cariñoso conmigo. Y la prensa también. Yo creo que fue fundamental porque me han ayudado muchísimo y por eso estoy muy agradecida también", expresó.

Sobre el unipersonal que realiza en el Teatro Bar, Lizy contó que relata parte de su vida: "Hay una o dos anécdotas que son las de siempre que a la gente le encanta. Pero después cuento más que todo sobre los noviazgos, los primeros novios, cómo llegué a casarme y un poquito acerca de la adopción, todo lo que pasé que fue todo muy hermoso".

Cabe recordar que la actriz, en 2023, se casó por registro civil con Jaime Sebastián Nebot, oriundo de la provincia de Mendoza, con quien mantenía una relación desde 2021. Este año, tras iniciar el proceso de adopción, anunció la llegada a su casa del nene al que llaman Tati, al que tienen en guarda.

"Estoy muy contenta con la llegada de mi hijo, que me da mucha energía y mucha fuerza, porque la verdad que, como dijo Nazarena Vélez alguna vez, yo todo lo que hago, lo hago por mi hijo. Todo el tiempo estoy pensado que no le falte nada, especialmente, que no le falte amor. Porque solamente con lo material uno no hace absolutamente nada. Y eso es lo que le quiero transmitir a él también: que empiece a saber lo que es el amor y sienta que tiene la contención de una familia, que para mí es la base de todo", señaló. La Floppy y Lizy Tagliani, en una de las fotos que compartió la cómica en sus redes sociales para recordarla.

En el marco de la charla con MDZ, Lizy tuvo palabras especiales para quien fue su asistente personal y mejor amiga Floppy, quien falleció el 27 de julio de 2020 a los 33 años a causa de una infección derivada de una leucemia.

"Siempre la recuerdo, pero soy muy cuidadosa en las redes para recordarla, por respeto a Feli, su mamá. A mí me da pudor que esos videos que yo pueda llegar a subir y que tengo guardados de Floppy, la entristezcan. Una vez me dijo que no había problema porque con ella seguimos en contacto. Me hace la sopa paraguaya siempre que voy a la casa, con pollo al horno... Pero a Floppy siempre la recuerdo y antes de salir al escenario, digo una oración que con ella siempre decíamos. Me quedó ese recuerdo y me siento acompañada. De hecho, siento que todo esto que me pasa, tiene que ver con ella porque amaba, me atrevería a decir, más que yo, el mundo del espectáculo. Le encantaba, lo disfrutaba, le gustaba ir a los eventos... Entonces yo creo que vivo un poquito también por ella todo esto y ella lo vive conmigo", evocó conmovida.

Por último, Lizy Tagliani invitó a todos al teatro Bar para ver su unipersonal de martes a domingos a las 22, y pronto con doble función a las 00 horas.