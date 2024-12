Jimena Barón y la difícil decisión que tomó en medio de su embarazo

Jimena Barón está pasando uno de los mejores momentos familiares, hace pocos días, compartió con sus seguidores la feliz noticia de que estaba esperando su segundo hijo y el primero con su pareja actual. Sin embargo, en medio de todo eso expresó que tenía algo pendiente.

A través de una publicación compartió el duro momento: "Más de 10 años me costó esto, porque la decisión de cremarte era un trámite pendiente que me inventé. Me hacía la que tenía una decisión que tomar que en realidad no existía porque ya no quedaba nada, y eso duele tanto. En realidad siempre me doliste vos, muchísimo. Tu abandono, tu incapacidad en el amor, tu amor, tan complejo e injusto", comenzó.

Luego Jimena sostuvo que ": "Tu vida fue demasiado tuya viejo, nos merecíamos mucho más. Me partiste el corazón con esa imposibilidad, esa ausencia y ese ego. Me dejaste los patrones culo al norte, me dejaste la autoestima por el piso, me hiciste naturalizar mendigar cariño y aceptar poquito y nada".

La publicación de Jimena Barón dedicada a su padre. Foto: captura de pantalla Instagram/ @jmena.

"Me hubiese gustado que seas mi héroe y yo tu princesa, como los papás y las nenas, pero me tocó enderezar un árbol muy torcido. Elegí entenderte, perdonarte y amarte, per qué difícil me la hiciste. Tal vez me sentí fuerte recién ahora, con esta panza grandota, con mi familia entera y derecha", expresó.

Además en el final contó algo que le sucedió y que fue una señal para ella: "El día que falleció mi papá, yo estaba mirando por la ventana y un pájaro se chocó el vidrio adelante mío y se murió. Hoy cuando volví con las cenizas entró una pluma a mis pies por la terraza".

La imagen de los caballos que dibujó el padre de Jimena Barón. Foto: captura de pantalla Instagram/ @jmena.

En una de las fotos se puede ver un dibujo de dos caballos con la palabra "me ahogo". Jimena explicó el contexto de la misma y subrayó que "El dibujo de los caballos lo hizo él, el año que falleció (que él me avisó que se iba a morir) y paradójicamente murió ahogado".