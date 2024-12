La exitosa conductora que reemplazaría a Marcelo Longobardi tras ser echado de Radio Rivadavia

En esta semana se dio a conocer la polémica baja de Marcelo Longobardi de Radio Rivadavia, y este jueves en LAM (América) anunciaron que la conocida conductora Cristina Pérez reemplazaría a su colega en la mencionada emisora.

El encargado de anunciar el nombre de la figura que asumiría la conducción de la franja de la mañana que queda libre en Radio Rivadavia tras la salida de Longobardi fue Ángel de Brito. Además, el líder de LAM relativizó la continuidad de Pérez en Telefe, el canal de aire más popular de la televisión argentina.

Por su parte, Yanina Latorre contó que habló con la conductora que asumiría una importante responsabilidad en Radio Rivadavia al cubrir el horario que tenía Marcelo Longobardi, y ella le comentó que tal como se informó en estos días, pasará a formar parte de LN+, mientras continuará en la legendaria emisora radial en la que cambiaría de horario, a la vez que también renovó contrato en Telefe, donde permanece en stand by por directiva de la cúpula del canal, dado que la normativa de Paramount establece que los periodistas que estén en una relación sentimental con algún funcionario; no pueden estar al frente de ciclos periodísticos como un noticiero.

El protagonismo de Cristina Pérez en Radio Rivadavia y la incertidumbre sobre su destino en Telefe

Sin embargo, según Ángel de Brito a Cristina Pérez "la limpiaron de Telefe", y el anfitrión de LAM remarcó que los especiales que ella iba a hacer en la exitosa señal, finalmente nunca vieron la luz. En contrapunto, Yanina Latorre anticipó que el título de ese ciclo de especiales es El camino a casa. A lo que el conductor ironizó: "Debe ser largo el camino porque no está saliendo, no llegan".

Por último, De Brito se mostró molesto con el hecho de que Cristina Pérez no blanquee su salida de Telefe, y deslizó picante: "El 26 de junio hablé con ella, y ahí me hizo todo el cuento de los especiales y pasó medio año y no aparecieron... ¿Qué está haciendo, Titanic?".