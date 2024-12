Adrián Pallares explotó contra Radio Rivadavia por el despido de Marcelo Longobardi: "Después se quejan de..."

En las últimas horas, se conoció que Marcelo Longobardi fue desplazado de Radio Rivadavia, donde conducía Esta Mañana desde marzo de 2023. Cabe destacar que el periodista trabajó los últimos años desde Miami, Estados Unidos.

Si bien el comunicador argumentó que su despido tiene que ver con un pedido del gobierno, el medio alega que la falta de presencialidad perjudicó al programa, en lo que respecta a la audiencia, y no era lo acordado.

El periodista fue despedido en las últimas horas del medio.

En Socios del Espectáculo brindaron más detalles del episodio y mostraron la forma en la que este jueves comenzó el nuevo ciclo que se emite en lugar del periodista. En el mismo, en ningún momento hacen referencia a la ausencia del Longobardi, provocando el enojo de Adrián Pallares.

"No dijeron nada, otra cosa que a todo el mundo le chupa nada: el público. La audiencia que te acompaña, decir 'a partir de ahora este espacio...' empezar con una canción de Luis Miguel y no mencionar nada, la gente no lee comunicados", expresó furioso el conductor del programa que se emite por Eltrece.

En "Socios del Espectáculo", abordaron el tema. Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

"Hay que pisar la calle, escuchar a la gente. Después se quejan de que tienen malos números... ¿Por qué será? Porque no respetan a la gente", concluyó tajante Pallares.