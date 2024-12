Wanda Nara filtró sus chats con la China Suárez y expuso a la actriz por partida doble

Mientras está en pleno fuego cruzado con Mauro Icardi, Wanda Nara filtró unas conversaciones que tuvo con María Eugenia "La China" Suárez, y terminó exponiendo a la actriz por doble partida: el amorío con el futbolista y mandándola al frente con lo mal que habló sobre Pampita.

Los chats datan de los tiempos en que Wanda Nara y la China Suárez tenían un trato amistoso, y en la primera captura ambas hablaban sobre sus respectivas familias dejando entrever que el contacto entre ambas era frecuente.

Sin embargo, Wanda dejó en evidencia a la actriz al reflotar el episodio del motorhome. "Luciana estaba en el motorhome. Ella vio que era mentira y le dijo a Benja que sabe que ella mintió, pero que es su amiga y que está loca", comentó la China Suárez respecto al episodio de 2016 que terminó en la ruptura entre Benjamín Vicuña y Pampita.

Los chats con la China Suárez que expuso Wanda Nara. Foto: Instagram @wanda_nara.

"No puedo hacer nada. Que venga y se deprima solita en un hotel. Benja sufre, es padrazo. En Buenos Aires están mucho con nosotros", sumó la actriz al hablar sobre los hijos que Vicuña tuvo con Pampita. Acto seguido, le enfatizó respecto a Mauro Icardi: "Qué bueno que estés con un hombre que ame a tus hijos. No hay muchos así. Benja es igual".

Wanda Nara filtró sus chats con la China Suárez. Foto: Instagram @wanda_nara.

En otro de los chats la China Suárez le expresa a Wanda Nara en tiempos en que eran cercanas: "Tu mejor consuelo es tu familia. Y que sos feliz".

Pero eso no fue todo, siguiendo con sus dardos a Pampita, la China Suárez le confesó a Wanda Nara: "A mí me ahorcó. Me quería matar. Y no dije nada porque Benja me lo pidió por lo hijos. Aunque después cuando él se dio cuenta de lo mala que era, nos arrepentimos. Pero Dios todo lo ve. A mí me da igual que la gente me quiera. No hago nada para aparentar", disparó contundente la artista.