Dan a conocer un fuerte audio de Wanda Nara contra Mauro Icardi y estalló el escándalo

Wanda Nara y Mauro Icardi no paran de estar en todos los portales que cubren el espectáculo de Argentina. En medio de la polémica por los chats que filtró con Eugenia China Suárez, se filtró un audio de la empresaria que tiene que ver con la divisón de bienes con su expareja.

Todo ocurrió en LAM, programa que conduce Ángel de Brito quien volvió a la pantalla luego de unas vacaciones en Miami tras ganar el Martín Fierro Latino. En el mensaje de voz que pusieron al aire se puede escuchar a Wanda defenestrar a Mauro Icardi y esto desperto la opinión de las panelistas y del conductor.

"Todo el mundo dice 'Wanda se la agarró con la mina' (la China), yo no me la agarré con la mina, yo a él lo hice mierda (a Mauro). Lo obligué a que me firme la división de bienes, lo hice al toque", comenzaba diciendo la conductora y expareja del futbolista que fue operado en las últimas horas.

Además agregó: "No hicimos el divorcio pero yo ya hice la división de bienes. Le dije a partir de ahora lo que ganás, bueno yo sigo al lado tuyo, ganaló porque te lo hice ganar yo porque te traje a este club. Pero yo la división de bienes la hice y arreglé todo con un pibe que estaba desesperado por arreglarse", confesó.

El fuerte audio de Wanda Nara sobre Mauro Icardi que causó polémica

También subrayó que "si él capaz se hubiera enganchado con la mina, no me daba una mierda capaz o tenía que estar ocho años peleando como estuve con mi ex por la división de bienes", confesó. Por su parte, Mauro Icardi se comunicó con Pepe Ochoa y le comunicó que "a Wanda le importa destruir a la China".