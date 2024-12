Con una demoledora acusación, Mauro Icardi derrumbó el testimonio que Wanda Nara ventiló en el programa de Susana Giménez

Luego de que Wanda Nara ventilara en el ciclo de Susana Giménez detalles de la infidelidad de Mauro Icardi con María Eugenia "La China" Suárez, el futbolista no se quedó de brazos cruzados y respondió con una dura acusación que relativizó los dichos de la conductora de Bake off Famosos (Telefe).

Desde su cuenta de X, el panelista Pepe Ochoa compartió un comunicado que le envió Mauro Icardi tras el paso de Wanda Nara por el living de Susana Giménez. “¿Victimizarte después de que te jactaste ante los periodistas que me engañaste a mí y a tus hijos desde hace 3 años? ¿Aseveraste ser infiel hace 3 años? Vos lo afirmaste, te olvidás que mientras yo cuidaba a mis hijas y a sus hermanos, creyendo que estabas trabajando, estabas viviendo una doble vida”, contratacó el jugador en referencia al romance entre la mediática y L-Gante.

Sin embargo, Wanda dijo el domingo en el programa de Susana que si bien con el popular cantante se conocen hace tres años, el amorío entre ambos comenzó recientemente.

Respecto a la forma en la que cada cual llevó adelante sus infidelidades, Mauro Icardi aclaró en su descargo contra Wanda Nara: “La diferencia entre vos y yo es que yo cometí un error y te lo dije primero a vos; vos misma lo contaste, a Susana incluso, ¿le mentiste en ese entonces? No me extrañaría, pudiste elegir; yo te di la chance, vos decidiste fingir demencia y seguir. Nadie te obligó. Qué te llevó a quedarte y tener doble vida, no lo sé”.

El filoso descargo de Mauro Icardi tras los dichos de Wanda Nara en el ciclo de Susana Giménez. Foto: X @pepeochoa88.

Pero eso no fue todo, Icardi contradijo la acusación de Nara de que él posee armas con habilitación como cazador. “Nunca cacé en mi vida. Inventaste algo que tendrás que demostrarlo en la Justicia. Injuriás y difamás; excelente actriz, se te cayó la careta. Mostraste chats viejos; no me interesás, ni estoy obsesionado, ni tengo una relación con nadie. Mentiras y más mentiras”, aclaró el deportista.

Por último, Mauro Icardi remarcó que considera que Wanda Nara no tiene pruebas y derribó lo que la mediática expuso en el ciclo de Susana Giménez. “No mostrás nada porque no existe. Como siempre, mostrás lo que te conviene, fuera de contexto. Veremos qué haces cuando la justicia pericie las pruebas reales, no los chats viejos y los audios hechos con IA”, concluyó tajante el jugador del Galatasaray.