Así contó Wanda Nara su encuentro con la China Suárez en Gardiner

Wanda Nara se presentó en el programa de Susana Giménez para ventilar todas sus verdades acerca de la separación con Mauro Icardi, su relación con L-Gante y, además, el encuentro con la China Suárez en Gardiner la semana pasada.

Recordemos que corrió el rumor de que la empresaria encaró a la actriz y terminaron a los gritos y empujones dentro del local, porque además de cruzarse en el restaurante también fueron al boliche que se encuentra al lado del establecimiento ubicado en la Costanera porteña.

Susana Giménez tuvo una gran noche de la mano de Wanda

"Cuando nos vamos, como pasamos por ahí cerca, yo la saludo (por L-Gante)" comenzó, apuntando además que en la mesa de al lado de ella estaba la de Mauro Icardi.

El problema comenzó cuando Wanda notó que Mauro había pagado dos mesas. "Yo no tengo un pelo de tonta... cuando me llega, así, porque todavía me llegan las notificaciones de la tarjeta, vi que había pagado su mesa y también la de ella". Cuando Susana le consultó si ahí sí se enojó, dijo "No, a mi no me importaba, yo estoy en otra" confesó.

Sin embargo, volvió a sostener que no se peleó con la actriz, y que le sorprendió que ella también se lo tomara tan tranquila. "Había ido una vez con Mauro y ella estaba con el cantante Lauti (por Lautygram) y casi que salió corriendo por la ventana" dijo.