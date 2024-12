Los motivos por los que el noviazgo entre Javier Milei y Yuyito González llegaría pronto a su punto final: "Parece que ella era una..."

Mientras se multiplican los rumores de ruptura entre Javier Milei y Yuyito González, Yanina Latorre enumeró este juevez en LAM (América) los motivos por los que el romance llegaría próximamente a su punto final.

"Alguien muy cercano me dijo 'de pronto ya no va a haber mudanza'. Viste que ella dijo que se mudaba a Olivos en enero. 'Fijate las escenas del balcón'. Fue la semana pasada cuando hubo un acto de Gobierno que ella fue con un trajecito verde y al otro día fue al programa con el mismo traje, como si fuera al Martín Fierro, que eso no gusta", detalló la panelista sobre el enojo que habría generado en Casa Rosada el hecho de que Yuyito González haya repetido en su ciclo televisivo el look de la celebración del primer año del gobierno de Javier Milei.

Además, en otros datos que Yanina Latorre chequeó por parte de fuentes cercanas al presidente le dijeron: "'Fijate que Karina (Milei) la codeaba y le daba vuelta la espalda. Ella quería estar pegada a él, le arranca un beso, no gustó. Él se sintió incómodo, él estaba bastante molesto. Y se va ir despegando de a poco porque no está fácil sacársela de encima'".

Las razones que determinarían la ruptura entre Javier Milei y Yuyito González

Pero esto no es todo, según lo que le informaron a la panelista, Yuyito González "quería ir a la final de polo y estaba previsto que fuera, y a último momento la bajaron". Luego le dijeron a la periodista: "'También cayó muy mal que salga al balcón. Viste que lo agarra, no lo suelta. Era un acto político".

En tanto que la frase más letal que le llegó a Yanina Latorre desde el entorno cercano de Javier Milei sobre el futuro de la relación con Yuyito González dice: "'Parece que ella era una fantasía menemista y él ya la habría cumplido'".