Una famosa conductora apuntó duramente contra Florencia de la V por dejarla sin trabajo: "La padecí durante años"

Luego de que Florencia de la V se despidiera de la conducción de Intrusos el pasado lunes 9 de diciembre después de enterarse que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares serán los nuevos conductores del ciclo de espectáculos, una famosa conductora recordó los caóticos años que vivió con de la V.

Estamos hablando de Fernanda Vives, quien en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live explicó: "No tengo una buena relación con Flor de la V porque conmigo no se portó bien, en el medio saben que no es buena persona pero la cuidan. No te digo que me alegró porque nadie se puede alegrar porque alguien se quede sin trabajo, pero capaz la humaniza un poco más todo esto. Flor de la V me cerró añares las puertas de laburo".

Fernanda Vives acusó a la presentadora de dejarla por varios años sin trabajo.

"Vamos a ver ahora si aprende con esto que le pasó. Se terminaron esos períodos de cerrarle las puertas a la gente y levantar el dedo, no se usa más. Es como empoderarse y hacerle el daño al otro desde el lugar que ocupás. Personas que hablan de inclusión y levantan el pañuelo verde. Es muy loco", expresó contundentemente la actriz.

Además, reveló la razón por la cual la humorista no la querría a pesar de que ella quiso que tomaran un café para arreglar las cosas.

Fue en "Mitre Live" donde contó su experiencia con la actriz.

"Le había llegado la info que yo había salido con su marido actual; sé que ellos tuvieron una pelea por eso y desde ahí me hizo la cruz. Nunca tuve relación con su pareja, pero se quedó atada a eso. Me boicoteaba con personas importantes. No es querida en el ambiente. Usa su poder para hacerle mal al otro", comentó Fernanda Vives.