El fuertísimo posteo con el que Wanda Nara fulminó a Mauro Icardi y a la China Suárez

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece que está lejos de terminar. Cuando todo parecía calmarse luego del encuentro en secreto que ambos mantuvieron según lo expresado en el programa "Socios del espectáculo", la conductora de Bake Off Famosos decidió arremeter nuevamente.

A través de su cuenta de Twitter, la empresaria desató toda su furia con un durísimo comunicando que pone en evidencia que no hay nada resuelto en esta complicada separación con el jugador. La conductora comenzó expresando su enojo con las panelistas del programa de Georgina Barbarossa.

Analía Franchín habría expresado que la conductora no les trajo ropa a la Argentina y quedó todo en Turquía, por ese motivo Mauro Icardi salió a comprarles prendas de vestir. Lo cierto es que Wanda arremetió y sostuvo que "¿Para estas dos grandes mentirosas y malas personas no hay bozal?".

El comunicado de Wanda Nara en redes sociales. Foto: captura de pantalla Twitter/ @wanditanara.

Luego agregó: "¿Es solo para algunos? Me extraña que madres hablen tan mal de una mujer con 5 hijos: ya mostré las pruebas de las veces que le escribimos". Además aprovechó para tirarle con munición gruesa a la China Suárez y a su exmarido: "“Pero claro, estaba ocupado gastando casas de 50 mil dólares y la dama japonesa gastando el dinero que no paga él a sus hijas. Jamás existió impedimento, mantengo sola a mis hijos, trabajo y no jodo a nadie".

El fuerte comunicado de Wanda Nara contra Mauro Icardi:

También subrayó que "El señor estaba con la ex amante hasta el jueves en Nordelta, se fue con otro tipo a México y él se volvió loco denunciándome y escribiéndome estupideces a mí cuando yo misma llevé mis hijas", cerró de manera contundente en el comunicado que minutos más tarde desapareció de las redes sociales.