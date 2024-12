Marta Minujín sufrió un impactante choque con su camioneta: hubo personas heridas

Este lunes por la tarde, Marta Minujín tuvo un accidente en el centro porteño, en el Barrio de Montserrat.. La artista plástica chocó contra otro auto en la esquina entre las avenidas Entre Ríos e Independencia, una de las más concurridas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Producto del siniestro vial, varias personas resultaron heridas.

Minujín, que iba acompañada por otra mujer mayor de edad, se encontraba conduciendo su camioneta Honda CVR por calle Entre Ríos; mientras que el otro vehículo involucrado, un Volkswagen Gol en el que viajaban tres mujeres (dos de 50 años y una de 29), iba por Avenida Independencia. Una de ellas es parte del Departamento de Investigaciones del Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que fue identificada como Luciana Genovese.

La artista plástica iba acompañada. Créditos: Instagram Martaminujin.

Tras la colisión, Genovese perdió el control del auto y el vehículo terminó sobre la vereda. Todos sus ocupantes salieron por sus propios medios. No obstante, dos de las mujeres que la acompañaban resultaron heridas y debieron ser trasladadas por una unidad del SAME al Hospital Ramos Mejía. La oficial sufrió un politraumatismo. Ambas recibieron el alta al poco tiempo.

Por otro lado, Marta Minujín no sufrió heridas de gravedad, aunque sí le encontraron un traumatismo de tórax, producto del choque. La artista no quiso ser trasladada por el equipo del SAME, por lo que se quedó en su vehículo a la espera de la ambulancia de su prepaga. Finalmente, fue trasladada al Instituto IDT horas después. Minujín resultó imputada por el hecho.

La camioneta de Minujín tras el siniestro vial. Créditos: NA.

El accidente fue tan fuerte que el airbag de ambos vehículos se activo de inmediato.

En un diálogo con TN, uno de los amigos de la artista plástica informó: "Está lo más bien, está bien" pero no pudo precisar cómo se encontraba la persona que viajaba junto a ella.