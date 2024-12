El emotivo mensaje de la Negra Vernaci tras superar el cáncer

Hace unos meses atrás, Elizabeth "La Negra" Vernaci confirmó en su programa radial que estaba complicada de salud por un tumor que le habían encontrado luego de unos estudios. La conductora comentó en su momento que la habían operado por este motivo y que comenzaría quimioterapia.

"Bueno, chicos, me hice controles, lamentablemente salieron mal, me tuve que operar de un tumor que era maligno y ahora tengo que empezar una quimio. Me quiero matar... No me voy a matar, no me voy a morir, pero obviamente estoy atravesando una situación compleja que hace que, quizás, esté un poquito más irascible. ¡Lo lamento, lo siento mucho!", había comentado.

En las últimas horas, "La Negra" compartió un emotivo mensaje y llenó de alegría a todos sus seguidores. Es que finalmente le ganó la batalla al cáncer y terminó las sesiones de quimioterapia que se encontraba realizando: "Siempre están los que estuvieron ahí el resto sobra", comenzó.

El mensaje de La Negra Vernaci tras terminar el tratamiento. Foto: captura de pantalla Instagram/ @negropolisok

Luego agregó: "GRACIAS!! a los incondicionales:mi amichona @lungarini ,a mis compañeros de la radio @popradio1015 ,a los que no pararon de cuidarme en @olgaenvivo ,a mis amigos que los amo (no los nombro porque son un MONTÓN y Uds saben quiénes son)".

A los médicos del hospital de día del IAF que saben contener con amor y a Caro con los cascos que lograron que siga con mi pelo.

Gracias Agustín querido. Y GRACIAS INFINITAS a mis oyentes que estuvieron al pie del cañón. Chau quimios!", finalizó Elizabeth Vernaci junto a un hermoso video.