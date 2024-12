Roly Serrano reapareció en televisión y se quebró en pleno vivo tras revivir el accidente

Hace pocos días, se conoció la noticia de que Roly Serrano finalmente fue dado de alta y es algo que realmente lleva alegría al mundo del espectáculo y a todas las personas que conocen al actor. Lío Pecoraro en su programa que se emite en Crónica, pasó un audio del artista que emocionó a todos.

"Hola Lío, hola Fer (Piaggio), cómo les va. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles el afecto y el respeto que tienen hacia mí y eso es algo que vale mucho más que el oro. Estoy mucho mejor, pronto a salir. Pasaré las fiestas en casa, supongo. Todavía tengo que mejorar algunas cosas de salud, pero ya es mínimo", comenzó diciendo.

Si bien estas fueron sus primeras palabras tras recibir el alta, Roly reapareció por primera vez en televisión en el programa "El Diario de Mariana" que se emite por América. Allí Roly revivió el fuerte accidente y contó cómo vivió este duro momento que le tocó atravesar mientras conducía por la Ruta 9.

Serrano, en diálogo con Mariana, confesó que "me desperté con el choque" y además aseguró: "Me salvaron la vida dos veces". También se refirió a la familia con la que impactó y allí subrayó que "Gracias a Dios, la familia con niños que choqué no tuvo lastimados. Eso es un alivio... porque si me lastimaba yo, bueno...".

Roly Serrano reapareció en televisión tras recibir el alta:

En medio de la charla también reconoció que "venía muy cansado de hacer temporada en Córdoba y no tendría que haber hecho ese viaje solo". Pero esto no fue lo único que contó y admitió que tuvo alucinaciones mientras se encontraba en la terapia intensiva del hospital.

"Yo tuve un mes y pico casi, creo que inconsciente. Lo único que me acuerdo son alucinaciones que yo tenía, que quizás tenían que ver con la manipulación mía, porque yo estaba muy gordo. Entonces me daban vuelta para que pueda respirar porque no podía respirar", confesó.