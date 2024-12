¿Indirecta para Sergio Lapegüe? Así fue como Mario Massaccesi se despidió de "Síntesis"

Después de 25 años al aire, Mario Massaccesi se despidió de Síntesis, el noticiero de las noches que se emite por Eltrece. El periodista se pasará a TN para conducir el noticiero de la mañana.

El comunicador dio un emotivo discurso de despedida, sin embargo, también le habría tirado una indirecta a Sergio Lapegüe, quien días atrás le dijo "adiós" a TN.

Massaccesi será parte de "Tempraneros", ciclo matutino de TN.

"¿Cuánto pasó, no? Bueno...la vida de los que estamos acá pasa entre nota y nota, entre cobertura y cobertura, entre presentación y presentación", dijo emocionado el periodista.

"Hoy es la última Síntesis, me voy contento, me voy feliz, porque creo que de los lugares hay que irse antes de llegar a esa instancia de no querer estar más. Hay que irse con ganas de volver o hay que irse con ganas aún de quedarse, si tuviera que quedarme me quedaría", expresó Massaccesi, y muchos creen que se trataría de un "palito" para Lapegüe.

Así fue como Mario Massaccesi se despidió de Síntesis, noticiero nocturno de Eltrece

Recordemos que, hace pocos días, Sergio reveló en una entrevista para Infobae lo mal que la estaba pasando en Tempraneros: "Cuando arrancaba 8:50 le decía a Roxy: 'Uf, una hora más falta'. Yo decía: 'Qué suerte, a las 10:00 me voy. Chau, besito'. Me sentía feliz yéndome".

Continuando con el discurso de Mario, el periodista contó el motivo de su salida de Eltrece: "Me ofrecieron otra cosa, me pareció un desafío. Después de trabajar 25 años a la noche, arranqué en el 2007 “En Síntesis” aquí en este lugar, después de muchos años está bueno hacer un cambio y me parecía que estaba bueno cambiar el irnos a dormir por el 'hola, ¿cómo les va? buen día' en TN a las 7 de la mañana".

Por último, Mario Massaccesi le agradeció a todos sus compañeros: "Quiero agradecer a todos mis compañeros, me llevo más de lo que he dejado y he recibido más de lo que he dado, sobretodo me han enseñado a deconstruirme, a reírme de mi mismo, a aflojarme el saco, la corbata, la seriedad y a hacer esto desde otro lugar. Lo más lindo que ha tenido este noticiero es que todos los que me han rodeado, no solo ahora, es que no han comprado el personaje. Quedan en muy buenas manos, este es un equipo sólido, lindo, no solo de grandes profesionales, sino también de buenas personas".