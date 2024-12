Mirtha Legrand y la filosa pregunta que hizo incomodar a Eva Bargiela

Mirtha Legrand volvió a tener una gran "mesaza" en su programa de los sábados, de esta nueva edición participó el ministro de Defensa Luis Petri, la periodista Mónica Gutiérrez, la modista Matilda Blanco, Horacio Cabak y la modelo Eva Bargiela. La Chiqui incomodó a la modelo con una fuerte pregunta.

Eva asistió al programa de Mirtha y se mostró muy contenta, en el transcurso de la charla, ella contó cómo fue el duro momento en el que falleció su mamá y entristeció a todos: "Este año fue muy díficil en lo personal, me angustia mucho la verdad", Eva no pudo contener el llanto y Mirtha rápidamente cambió de tema.

Pero también le hizo una picante pregunta sobre su relación que tuvo con Facundo Moyano con quien estuvo casada: "Eva... ¿Por qué te casaste con Moyano?". Rápidamente la modelo con una sonrisa expresó: "Yo quiero saber lo mismo" dejando en claro que está decepcionada de ese matrimonio.

"La verdad es que yo tuve una relación muy larga con él, tuvo sus momentos lindos y sus momentos no tan lindos. De mi lado fue como una apuesta, habíamos tenido muchas idas y venidas. En ese momento me propuso casamiento y dije 'ahora vamos a estar bien' y no sucedió".

La picante pregunta de Mirtha Legrand a Eva Bargiela sobre Facundo Moyano:

Además comentó que "habrán sido siete años de relación (noviazgo) y dos años y pico de matrimonio". Eva también subrayó que "el divorcio ya salió y ahora los abogados se están ocupando del tema de los bienes porque ahora el divorcio va por un lado y por otro el juicio de separación de bienes".