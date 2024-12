Jimena Barón confirmó su embarazo con una tierna foto familiar: "Te estamos esperando"

Jimena Barón acaparó los diferentes portales luego de anunciar su embarazo con Matías Palleiro, su pareja. La actriz compartió en sus redes sociales la hermosa noticia y confirmó de esta manera que tendrá un segundo hijo y el primero con su nuevo novio, algo qu le trae mucha felicidad.

En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 6 millones de seguidores comentó que "Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo", sostuvo en el primer párrafos.

Luego agregó: "Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos. Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún. Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí mamá otra vez, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá".

Se agranda la familia. Foto: Instagram/ @jmena.

En el final del escrito, Jimena sostuvo: " Te estamos esperando con el corazón desbordado de alegría y emoción. Ahora si estamos todos. Te amamos. Los amo demasiado a los 3". En las diferentes fotos se puede ver a Momo muy contento de la noticia, ya que tendrá un hermanito.

Jimena junto a Matías y su futuro hijo. Foto: Instagram/ @jmena.

La publicación llegó a más de 300 mil likes y las personalidades destacadas del mundo del espectáculo no tardaron en dejarle las felicitaciones. Una de ellas fue Paula Chaves quien expresó: "Ya yendo al chat a ver si me mentiste", Zaira Nara por su parte comentó que "Me muerooo, que linda noticia".