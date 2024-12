Yanina Latorre y un fulminante análisis sobre un escándalo íntimo de Florencia Peña: "No quiere soportar que le digan..."

Yanina Latorre y Florencia Peña quedaron en el centro de un tenso ida y vuelta cuando la panelista de LAM (América) recordó el momento en que la actriz confesó que con su pareja practicaban el poliamor.

“El primer día que dijo lo del poliamor le dije ‘no’, es una manera de tapar que te metieron un cuerno”, sentenció Latorre sobre el momento en que Peña poco antes de su casamiento habló de una relación poliamorosa con Ramiro Ponce de León, justo cuando había salido a la luz una infidelidad de él.

El tema volvió a estar en el tapete luego de que en una visita a Olga Yanina Latorre remarcara sobre el episodio de la artista: “Yo soy la primera en hablar de mí, no niego nada, no soy Florencia Peña, que le meten los cuernos y dice ‘tenemos pareja abierta’ porque le da vergüenza. Es el ego de ella que no quiere soportar que le digan cornuda y la entiendo. Para mí es mejor asumirse, a todos nos puede pasar cosas. Cuando me pasaron cosas las banqué, por eso digo que cuando hablo de tu vida, soporto la mía. No ando llamando a los canales para bajar temas”.

Yanina Latorre revivió un histórico escándalo de Florencia Peña

Tras los dichos de Yanina Latorre, un móvil de LAM (América) dio con Florencia Peña en la entrega de los Premios ACE, y la actriz respondió picante sobre el tema: “¿Qué le importa a ella? ¿Qué sabe ella? No voy a hablar de eso. No me importa nada. Pero a quién le importa. Hay gente que se cree el centro del universo. Yo me dedico a ser. Acá estoy ganándome premios en el Ace y yendo por más. Tengo una carrera muy extensa para ocuparme de lo que dicen de mí”.

Lejos de retroceder en su postura, tras escuchar a Florencia Peña, Yanina Latorre remató: “Se enoja. Si no le importaría, no reaccionaría así. Banco que no le guste lo que pienso".