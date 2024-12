Los 5 momentos más polémicos que Marcelo Tinelli vivió al aire en el "Bailando"

Entre tantos años al aire y con muchas situaciones vividas con diferentes personalidades públicas, Marcelo Tinelli ha protagonizado unos cuantos momentos tensos, divertidos y hasta polémicos. Desde quejas por la dinámica del "Bailando" hasta reacciones de los participantes y propios jurados, acá te mostramos un compilado con los sucesos más curiosos del conductor, del que hay repercusión sobre su futuro televisivo.

En esta selección de los cinco momentos más polémicos en plena transmisión aparecen los que mantuvo con el actor Stefano 'Yeyo' De Gregorio, con la propia jurado Carolina 'Pampita' Ardohain, con Marixa Balli, con su primo El Tirri y hasta con las jefas de coach.

El cruce de Marcelo Tinelli con 'Yeyo' De Gregorio

En diciembre de 2023, Yeyo de Gregorio vivió un incómodo momento en el "Bailando" tras un cambio inesperado en las reglas del certamen. El actor, que tenía planeadas vacaciones en Brasil con su compañera Martu Morales, se vio obligado a cancelarlas al ser informado de que, si no se presentaba a bailar, quedaría eliminado del concurso.

Visiblemente molesto, Yeyo expresó su descontento al aire y señaló que había avisado con antelación a la producción sobre su viaje. "Me dijeron durante 50 días que no había problema, pero un día antes me avisan que si no estoy, quedo afuera", reclamó. Aunque Marcelo Tinelli intentó calmar la situación explicando que las nuevas reglas afectaron a todos por igual, el cruce entre ambos dejó en evidencia la tensión.

Yeyo De Gregorio le mostró su descontento a Marcelo Tinelli. Fuente: Captura América

Finalmente, Yeyo decidió quedarse en el certamen, aunque no ocultó su malestar por la falta de organización que alteró sus planes personales.

Pampita le hizo frente a Tinelli y lo cuestionó al aire

En 2016, Pampita explotó al aire y cuestionó a Marcelo Tinelli por exponerla durante una transmisión del El Trece. Ella lo acusó de que estaban haciendo el programa a costa suya y terminó llorando.

Pampita se descargó contra Tinelli en pleno vivo. Fuente: Captura El Trece.

Años después y justamente meses antes de lo ocurrido con Yeyo, volvió a darse otra curiosa situación, aunque esta vez más distendida. La modelo y jurado fue una de las protagonistas de la primera transmisión del "Bailando 2023". Además de ser presentada oficialmente como parte del jurado, sorprendió al público al demostrar sus habilidades para el baile, lo que la convirtió en tendencia y en una de las figuras más comentadas de la noche.

Sin embargo, Pampita no solo se destacó por su talento, sino también por un tenso intercambio con Marcelo Tinelli. El conductor cuestionó las estrictas devoluciones hacia Noelia Pompa, quien obtuvo apenas 13 puntos, y sugirió que los jurados fueran más flexibles. Pero la modelo, firme en su postura, no dudó en expresar su desacuerdo: “Pero no sabés nada de baile, Marcelo”, declaró, provocando risas entre los presentes.

Tinelli, lejos de incomodarse, aceptó la crítica con humor: “Es verdad, no sé nada de baile”, respondió entre carcajadas, mientras el público reaccionaba eufórico.

Marcelo Tinelli y Marixa Balli: un cruce que dio de qué hablar

El año 2023 fue bastante efusivo para Marcelo Tinelli, porque también tuvo un cruce con Marixa Balli a raíz de algo ocurrido en el "Bailando". Durante un móvil con LAM (América TV), Tinelli ofreció disculpas si algún comentario suyo había ofendido a Balli. "Yo hago chistes todo el tiempo. Si se sintió mal, le pido disculpas. La quiero y la respeto mucho", expresó el conductor, intentando zanjar el conflicto.

Sin embargo, Marixa no dejó pasar la oportunidad de expresar su malestar. Recordó un momento específico en el que Tinelli bromeó sobre su relación con Federico Hoppe, algo que describió como un "puntazo". Aunque reconoció el sentido humorístico del conductor, señaló: "Vos manejás muy bien las situaciones, pero ese comentario me dolió. Estoy en mi derecho de que me haya molestado". Pese a la seriedad de su reclamo, dejó claro que sigue valorando su vínculo con Tinelli. Marixa Balli y Marcelo Tinelli tuvieron un cruce al aire en el Bailando (Captura América TV)

Tinelli expuso a El Tirri y se generó un intenso ida y vuelta al aire

Luciano “El Tirri” sorprendió al jurado y al público del Bailando 2023 con una impecable performance de tango, pero fue su conversación con Marcelo Tinelli sobre su pareja, Mimi Alvarado, lo que generó un gran desconcierto. El conductor insistía en preguntar por la llegada de Mimi desde República Dominicana, algo que El Tirri seguía postergando. “Dijo que llegaba hoy, pero volvió a cancelar”, comentó Ángel de Brito, alimentando la intriga.

Entre bromas, El Tirri aseguró que Mimi ya tiene pasaje y llegaría próximamente, pero Tinelli recordó que esa misma promesa ya la había escuchado antes. "¿Por qué sigue cambiando la fecha?", preguntó Marcelo, dejando al participante sin respuestas claras. “La verdad, no sé. ¿Para qué te voy a mentir?”, admitió El Tirri, mientras De Brito agregó que Mimi le había dicho que estaba ocupada haciendo compras en su país.

El curioso intercambio dejó dudas entre los presentes, quienes no tardaron en lanzar teorías sobre la misteriosa ausencia de Mimi.

Tinelli y un cruce con las jefas de coach por el presupuesto

Marcelo Tinelli protagonizó un tenso intercambio con las jefas de coach del Bailando 2023 al discutir las limitaciones presupuestarias que impiden que los bailarines extra ensayen y participen dentro de la pista. Durante la presentación de Anabel Sánchez, un grupo de bailarinas árabes permaneció al costado, lo que generó la incomodidad del conductor. “No se alcanza a ver el desempeño al costado, me vuelvo loco. ¿No podemos hacer esto de frente?”, expresó.

La situación escaló cuando Lolo Rossi, una de las jefas de coach, explicó que los bailarines no pueden ensayar sin un pago adicional. El ida y vuelto duró algunos minutos y el conductor se mantuvo firme en su postura y serio.