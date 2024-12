La indignación de Yanina Latorre por cómo la mostraron en la foto de tapa de la revista Noticias: "No soy yo"

Este viernes en LAM (América), Yanina Latorre dejó en claro su disconformidad por cómo la mostraron en la foto de tapa de la revista Noticias, y aseguró que la mujer que aparece posando no es ella.

"La foto es inteligencia artificial, la odio, revista Noticias me hubieran pedido una foto. Esa foto no recuerdo habérmela sacado. La foto no soy yo", protestó Latorre en LAM (América) por la portada de la mencionada publicación.

La imagen de Yanina Latorre en la tapa de la revista Noticias que generó controversia. Foto: Revista Noticias-Perfil.

Consultada por Ángel de Brito sobre si no fue a hacer una producción de fotos para la nota en la revista Noticias, Yanina Latorre respondió que la entrevista fue telefónica. Luego, cuando pusieron al aire la tapa en cuestión, ante el asombro de la panelista y sus compañeras, la integrante de LAM remarcó: "Para mí es inteligencia artificial. Ese top no lo tengo, nunca lo tuve", insistió la periodista.

El enojo de Yanina Latorre por la tapa de la revista Noticias

La portada de la revista Noticias lleva como título "El éxito de la brutalidad", y más allá de la imagen destacada de Yanina Latorre, en recuadros más pequeños aparecen personalidades como Javier Milei, Marcos Galperín, Alfredo Casero, Juan Grabois y Furia de Gran Hermano.

Al margen de la discutida foto, en LAM analizaron el contenido de la nota de revista Noticias, y cuestionaron que el texto de la nota tenga un texto "rebuscado"