Wanda Nara y una foto que muchos tomaron como una provocación a Mauro Icardii

La polémica separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa caliente, incluso a pesar de que en las últimas horas la modelo se presentó en el juzgado y dijo que buscará apaciguar las aguas para retomar la relación del futbolista con las hijas que comparten.

Mientras esto se resuelve, viajó a Europa para acompañar a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López, quienes pasarán las fiestas con su padre en Suiza.

Los hijos de Wanda y Maxi

Allí, viajó acompañada de su nueva pareja, L-Gante, pero además compartió una foto en sus redes que muchos consideraron como una provocación para su ex pareja. Es que al momento del reencuentro de sus hijos con Maxi, no sólo ella les sacó una tierna foto, sino que posó junto a su nuevo novio en una foto grupal que sorprendió.

Si bien la separación se dio ya hace muchos años, y probablemente ambas partes hayan superado los conflictos, también es cierto que no se dio de buena manera, y que justamente Mauro Icardi fue uno de los causantes de la separación, por lo que posar feliz junto a su ex marido en este contexto puede no caer bien en el entorno del jugador del Galatasaray.

La polémica foto con Maxi y Wanda

No sería la primera, y probablemente tampoco la última, en la que la modelo y empresaria juega sus cartas astutamente, sobre todo si en el medio hay un conflicto que ella espera destrabar para poder continuar su vida sin mayores complicaciones, tenga o no razón.