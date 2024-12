Yanina Latorre reveló la furiosa interna de LAM y estalló la polémica

Yanina Latorre es sin dudas una de las panelistas más picantes que tiene la televisión argentina y Ángel de Brito vio potencial en ella, y hace varias temporadas que se encuentra en LAM. Lo cierto es que durante todas las temporadas, el panel ha sufrido cambios y este año no es la excepción.

Nazarena Vélez dio un paso al costado por temas laborales y en su lugar la producción y Ángel de Brito, decidieron darle lugar nada más ni nada menos que a la ex Gran Hermano, Ximena Capristo. En las últimas horas el programa ha estado en todos los portales luego de la polémica renuncia de Fernanda Iglesias.

La periodista contó que le ofrecieron un sueldo que ella concideró una burla: "Tuve una reunión donde me explicaron que iba a haber una reestructuración del programa, iba a haber panelistas rotativas. Me ofrecieron ser panelista rotativa y me dijeron que me iban a bajar el sueldo y era esta cifra que me ofrecieron", sostuvo, el sueldo alcanzaba un total de $220.000.

Pero la polémica siguió más tarde cuando Yanina Latorre sacó trapitos al sol respecto a internas que ocurren en LAM con dos compañeras: "Ximena y Marixa se odian. Marixa si venía Capristo hoy a la cena, no venía", confesó Yanina respecto a la mala onda entre las "angelitas".

Luego agregó que "No es chiste, es real todo lo que estoy contando. Capristo se banca la que venga, Marixa está odiada y no veo mucho afán de amigarse porque lo mismo le pasó con Nazarena pero se recompusieron", expresó Latorre sobre el conflicto entre ambas.